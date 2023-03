Piazza Cavour si trasforma in una discoteca senza musica, tutti a ballare con le cuffie al "Silent Party"

Prezzo non disponibile

Piazza Cavour a Rimini è pronta ad accogliere il party più silenzioso d'Italia. Venerdì 31 marzo armati di cuffie e scarpe comode ci si potrà scatenare con "Silent Party": l'evento che porterà tanto divertimento e ottima musica nel centro città. Tre "canali", tre dj e un unico palco: tra musica hip hop, commerciale, techno, latina e tanto altro, spetterà soltanto a noi scegliere a quale "hit" abbandonarci e su cui scatenarci.

I dettagli

Venerdì 31 marzo

Orario : dalle 21:00 alle 00:00

Luogo : Piazza Cavour - Rimini



Line Up: Canale Verde: Hip Hop - Latino, Canale Rosso: Anni '90 - Italiana - Trash, Canale Blu: Commerciale - Techno.

?Costo (noleggio cuffie e prenotazione): INlista: 10 euro (con prenotazione), INtero: 12 euro (senza prenotazione o dopo le 21,30.

La consegna delle cuffie avrà inizio alle ore 20. Le cuffie devono essere ritirate entro le ore 21,30 per ricerverle al prezzo ridotto; sarà necessario mostrare un documento d'identità in corso di validità (Patente, Carta d'identità, Passaporto). Dopo le ore 21,30 il costo per accedere alla serata sarà di 12 euro.