"Cena Gourmet alla Rocca", la special dinner dello chef Silver Succi dà il via alla nuova edizione di "Calici Santarcangelo"

Prezzo non disponibile

Prezzo Prezzo non disponibile

Indirizzo non disponibile

Una location da sogno per una special dinner firmata dalle mani e dal cuore di chef Silver Succi. Il Castello di Santarcangelo farà da cornice alla Cena Gourmet alla Rocca, un’anteprima prelibata all’edizione 2022 di Calici Santarcangelo, in programma il 5 e 6 agosto nell’incantevole borgo santarcangiolese.

Come antipasto della due giorni di manifestazione, giovedì 4 agosto la brigata ed il team del Quartopiano Suite Restaurant si spostano nella Corte della Rocca, proponendo un menu degustazione che unisce inediti piatti della tradizione e non solo, reinterpretati in chiave contemporanea, ed una selezione enologica di alcune prestigiose cantine romagnole, curata dal maître e sommelier Fabrizio Timpanaro. A completare la magia, gli eleganti allestimenti delle storiche sale del Castello e la musica di sottofondo, eseguita dal vivo dal pianoforte di Gabriele Zanchini e dalla voce di Nicoletta Fabbri.

Il programma della serata prevede, alle 20:30, l’aperitivo a buffet sotto le mura del Castello e, dalle 21:00, la cena servita nella Corte della Rocca. In caso di maltempo, l’evento si terrà all’interno delle sale del Castello.

I posti sono limitati, è richiesta prenotazione obbligatoria al numero 389 9807370 (anche WhatsApp).

Menu

Il nostro benvenuto sotto le mura del Castello

L’aperitivo standing a buffet

Finger food e bollicine

***

La cena servita nella Corte della Rocca

Gli inediti piatti d’autore di Silver Succi e la sua brigata



Tentacoli di polpo, fagiolini, pesche e caviale

Bocconcino di tonno Alalunga, borlotti e mediterranea

Cappelletti ripieni di pomodoro, crema di robiola e gamberi rosa marinati

Scaloppa di ricciola, parmigiana di melanzane al pesto di basilico e mandorle

Bavarese al cioccolato Opalys, gelato al cioccolato Andoa e prugne Sangue di Drago

***

I vini in abbinamento selezionati tra le migliori cantine della Romagna, a cura di Fabrizio Timpanaro

Giovanna Madonia

Tenuta Colombarda

Tenuta Pertinello

Tenuta Saiano

Valle delle Lepri