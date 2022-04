Silvia Gribaudi porta a teatro “Monjour” un “cartoon contemporaneo”

Due danzatori, un clown/attore e due acrobati, impegnati in pratiche coreografiche sul rapporto tra corpo e comicità, tra disegno ed estetica nella relazione tra performer e pubblico è quello che accadrà domenica 3 aprile, ore 21, al Teatro Galli con l’ultimo spettacolo di Silvia Gribaudi, una tra le più apprezzate coreografa emergenti italiane. Un “cartoon contemporaneo” fatto di corpi in carne e ossa che chiude il cartellone che il Teatro riminese in questa stagione ha dedicato alla danza. In Monjour la regista/performer dialoga dalla platea con i cinque performers impegnati ad offrirsi in virtuosismi, destrutturando e ricostruendo le immagini che il pubblico vede e creando un virtuosismo fisico comico e coreografico. La messa in scena, accesa dai disegni pop dall’artista Francesca Ghermandi, rende permeabili i confini tra artisti e regista, scompagina gli ordini e i ruoli, diviene un urlo che mette al centro la fragilità umana come punto di forza, la fallibilità come potere rivoluzionario, l’inaspettato come possibilità di vedere oltre ai limiti previsti. Monjour è un giorno per esistere insieme nello spaesamento. Ma cosa siamo disposti a dare per continuare ad esistere? Monjour è parte del cartellone di E’ bal – palcoscenici per la danza contemporanea, il progetto promosso da ATER e che associa numerosi teatri e istituzioni dell’Emilia-Romagna, con l’intento di perseguire la crescita in quantità e qualità dell’offerta di danza contemporanea in regione. Ingresso: intero € 10, under 29 e tessera E’ Bal € 5 e-mail biglietteriateatro@comune.rimini.it Informazioni: www.teatrogalli.it

www.ebalemiliaromagna.com/