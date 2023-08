Da Silvie Loto a Gordo, i big della "consolle" pronti a sfilare nelle nottate di agosto della Villa

Agosto è per definizione il mese estivo da vivere più intensamente; in Romagna lo si sa meglio che altrove e ci si impegna sempre al massimo per garantire un’offerta turistica completa. La Villa delle Rose di Misano Adriatico è pronta più che mai a fare la sua parte, con una programmazione traversale e una varietà musicale sempre all’insegna della qualità.

Il calendario della Villa delle Rose di agosto 2023 agisce a 360°, affrontando le più diverse dimensioni della musica elettronica, grazie ai martedì Vita in collaborazione con il Cocoricò di Riccione, i venerdì con gli show e gli ospiti speciali di Clorophilla, i sabati Club Couture con gli special guest protagonisti nei più importanti festival e nei migliori club del pianeta, le domeniche Vida Loca con i suoi ritmi urban pop. Senza dubbio uno dei locali italiani con la programmazione più traversale. Tutto questo di per sé basterebbe e avanzerebbe per raccontare la Villa, ma la sua descrizione non sarebbe davvero completa se non si raccontasse del suo ristorante Asian Lounge.

Asian Lounge ed i suoi settanta coperti propongono un menù alla carta, nel quale sapori e aromi asiatici si contaminano con ingredienti e specialità della miglior tradizione mediterranea e non. Il tutto accompagnato da una carta di vini, distillati e cocktail di gran pregio, con la peculiarità del servizio premium da sempre un marchio di fabbrica della Villa delle Rose.

Questo il programma delle prime serate d’agosto 2023 della Villa delle Rose.

Venerdì 4: Clorophilla con Gordo, Samuele Sartini e Tanja Monies. Nato in Guatemala e trasferitosi sin da bambino negli Stati Uniti, all’anagrafe Diamanté Anthony Blackmon, Gordo è in una sua nuova fase artistica, dopo aver utilizzato per anni il moniker Carnage. Numero 25 nella Top 100 DJs Poll di DJ Mag, Gordo ha collaborato in qualità di produttore all’ultimo album di Drake “Honestly Nevermind": la sua performance all’ ultimo festival Coachella è stata tra le più acclamate.

Sabato 5: The Fabulous con Memoryman aka Uovo, Massimimo, Jamaimoi, Ricky Montanari, Flavio Vecchi, Claudio Di Rocco.

Domenica 6: Vidaloca.

Lunedì 7: Il Pagante. Negli ultimi tredici anni il duo composto da Roberta Branchini ed Eddy Veerus ha scelto la via della musica per raccontare e fotografare vizi e virtù, sogni e manie della propria generazione, ironizzando sullo stile di vita dei milanesi a partire dal mondo dei PR e dei “paganti” in discoteca. I loro brani sono sempre diventati hit, accompagnati un’intensa attività live nei più importanti club e festival nazionali e non. Questa estate sono protagonisti di un tour che li sta portando in tutta Europa.

Martedì 8: Vita con Silvie Loto, Black Child, Memoria aka Uovo. Silvie Loto è sempre più protagonista nella scena elettronica internazionale: da anni in line up ai party a Ibiza e nel resto del mondo, è assai attiva anche sul fronte discografico, con release per le etichette discografiche Nervous Records e BPitch control. Lo scorso aprile ha suonato all’Allianz Stadium prima della partita di Serie A Juventus-Verona e arriva alla Villa fresca reduce dai suoi set ai festival Awakenings in Olanda, al DC10 a Ibiza, al fabric di Londra.