Simone Castano porta in scena Wilhelm Reich e i suoi studi sull’orgasmo femminile

Sabato 30 aprile andrà in scena l'ultimo spettacolo della stagione di prosa del Teatro Massari, un testo di drammaturgia originale che ripercorre la storia di uno dei personaggi più controversi del 20° secolo: il medico e psicoanalista austriaco Wilhelm Reich, allievo diretto e stimatissimo di Sigmund Freud, noto per le sue ricerche sul ruolo sociale della sessualità Wilhelm Reich riteneva che la nascita di tutte le repressioni psicofisiche umane doveva essere ricercata nelle repressioni sessuali attuate sin dalla prima infanzia, inibizioni fondamento della civiltà patriarcale e autoritaria. Attraverso i suoi studi sull’orgasmo, Reich scoprì che le repressioni sessuali potevano dare vita col passare degli anni ad una corazza psicofisica dentro la quale l’essere umano si chiude, trasformando la propria energia vitale in energia negativa e distruttiva. Lo spettacolo diretto e interpretato da Simone Càstano si interroga su come sia possibile che uno studioso come Reich che ha prodotto delle scoperte così preziose sia stato arrestato, successivamente assassinato e alcune delle sue più importanti opere cancellate dalla storia, allargando la riflessione alla natura dell’Uomo e agli impulsi che lo inducono a distruggere, annientare, fare guerre, piuttosto che vivere la propria vita in pace. Biglietti: Intero 12,00 euro, ridotto 10,00 euro Per info & prenotazioni 3895405804