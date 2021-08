“Sketchtrip experience. Pittura dal Vero" a lezione di pittura con l’artista Alessandro La Motta

A partire da sabato 28, e per altri quattro appuntamenti nelle due settimane successive, è in programma la “Sketchtrip experience - Pittura dal Vero": una lezione di pittura del Ponte di Tiberio, guidata dall’artista riminese Alessandro La Motta sulla riva della Piazza dell'acqua. In questa “experience” – replicata anche il 30 agosto e il 6 e il 9 settembre - racconteremo e scopriremo la storia del Ponte attraverso gli occhi di Turner e di un’artista contemporaneo, Alessandro La Motta, che ci guiderà in questa esperienza.

Una raccolta di sguardi, emozioni e dettagli; un codice con cui decrittare la città per formare una esperienza immersiva nei suoi monumenti: l’obiettivo è quello di accedere a un’esplorazione non convenzionale, a imparare dal vivo armati di pennelli e barchette

L’esperienza immersiva ripropone la tipologia del Gran Tour, che artisti e letterati compivano già dalla fine del settecento e per buona parte del XIX secolo, dipingendo sui loro quaderni i paesaggi che attraversavano. In quel tempo il viaggio in Italia era considerato dalle élite come un necessario rito di passaggio, iniziazione alla cultura e alla bellezza, che partiva dalle Alpi fino a giungere alla punta estrema della Sicilia. E qui i soggiorni nelle grandi città - Venezia, Firenze, Roma e Napoli - ma anche Rimini, con le sue vestigia romane già per altro immortalate nelle sue “rovine” da Gian Battista Piranesi.

Dal Palladio a Piranesi fino a Turner, il Ponte di Tiberio era una star. Le loro opere sono nelle raccolte della Tate Gallery e del British Museum. Tra gli artisti che hanno disegnato e attraversato il ponte di Tiberio e navigato tra i suoi archi millenari vi è senz’altro William Turner, uno degli artisti più rivoluzionari dell’Ottocento, che passò da Rimini in due occasioni nei suoi viaggi in Italia, lasciandoci testimonianza nei suoi “Sketchbooks”.

L’iniziativa è organizzata da Beautrip con la collaborazione dell’associazione Templum Malatestiano et Terrae, con il supporto dell'Associazione Borgo San Giuliano e con finalità di supporto all’associazione Marinando, che da anni si occupa di realizzare attività legate al mare per persone con disabilità.