Al Ponte di Tiberio prosegue la “Sketchtrip experience - Pittura dal Vero”

Prosegue sulla riva della Piazza dell'acqua la “Sketchtrip experience - Pittura dal Vero": lezioni di pittura ad acrilico del Ponte di Tiberio, guidata dall’artista riminese Alessandro La Motta con due appuntamenti in programma venerdì 17, sabato 18 e domenica 19, rispettivamente alle 15.30 e alle 18.

Un’esperienza originale e coinvolgente collegata a una particolare ricorrenza: i duemila anni dall’inaugurazione del Ponte di Tiberio, aperto nel 21 d.C e rimasto sostanzialmente intatto

L’esperienza immersiva ripropone la tipologia del Gran Tour, che artisti e letterati compivano già dalla fine del settecento e per buona parte del XIX secolo, dipingendo sui loro quaderni i paesaggi che attraversavano.

Dal Palladio a Piranesi fino a Turner, il Ponte di Tiberio era una star. Le loro opere sono nelle raccolte della Tate Gallery e del British Museum. Tra gli artisti che hanno disegnato e attraversato il ponte di Tiberio e navigato tra i suoi archi millenari vi è senz’altro William Turner, uno degli artisti più rivoluzionari dell’Ottocento, che passò da Rimini in due occasioni nei suoi viaggi in Italia, lasciandoci testimonianza nei suoi “Sketchbooks”.

Alessandro La Motta, artista riminese, guiderà i partecipanti (che possono essere anche principianti assoluti) in un’esperienza originale e coinvolgente: l’obiettivo è quello di accedere a un’esplorazione non convenzionale, a imparare dal vivo armati di pennelli e barchette.