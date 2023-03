Si celebra la bellezza e il risveglio della natura con "Lo Smanèt", in un'atmosfera tipicamente messicana

Spazio allo stupore, alla voglia di sorprendere ed emozionarsi nel fine settimana Pasquale di Riccione. All'interno della splendida cornice del Parco Villa Lodi Fè, nelle giornate di sabato 8, domenica 9 e lunedì 10 aprile torna l'edizione primaverile di "Lo Smanèt", l'appuntamento per eccellenza con l'artigianato di qualità, musica e microspettacoli itineranti a sorpresa, laboratori creativi per grandi e piccini ed infine una gustosissima area relax e food dalla colazione alla cena in un'atmosfera tipicamente messicana.



Tre giornate di artigianato e meraviglia, all'insegna della condivisione e della bellezza. Un'edizione speciale, sarà quella ospitata all'interno dello spazio verde dell'affascinante chalet in stile Liberty, intitolata "Viva La Vida" che sarà un omaggio a Frida Kahlo, straordinaria artista che ha lasciato al mondo un patrimonio d'arte senza paragoni. Simbolo dell'avanguardia artistica e culturale messicana, una delle icone femminili più amate e celebrate, a cui è decicata anche la mostra fotografica in Villa Mussolini.





Orari:

Sabato 8/04: dalle 12:00 alle 21:00

Domenica 9/04 e Lunedì 10/04: dalle 10:00 alle 21:00



Ingresso libero