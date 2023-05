"Social Music City" sempre più itinerante: il festival di musica techno "accende" nell'estate l'Arena della città

La Riviera Romagnola torna protagonista anche per l'estate 2023 come luogo d'accoglienza per eccellenza di uno tra i festival di musica elettronica più importanti nel panorama musicale italiano: il "Social Music City". Il palcoscenico della Rimini Beach Arena, con la propria imponente location sulla spiaggia è pronta ad accogliere nella giornata di sabato 15 luglio artisti internazionali quali Armonica, Charlotte de Witte, Marco Carola, Mathame e Tale of Us. Ma non è tutto. La manifestazione proseguirà poi nella serata al di sotto della piramide più rinnomata d'Italia a Riccione sulle note di Anfisa Letyago, Brina Knauss, Richie Hawtin, blk e Somniac One e Francesco Del Garda e Sugar Free.

Sorto nel 2015, Social Music City ha portato in Italia il meglio della techno mondiale contribuendo alla riqualificazione di spazi cittadini e extraurbani; in otto anni ha saputo organizzare svariati eventi, con oltre 120 artisti tra cui Paul Kalkbrenner, Loco Dice, Fatboy Slim e Deadmau5, e raccogliendo quasi mezzo milione di presenze.