Con "Uno spettacolo strano", Sofia Gottardi porta la stand up comedy a Coriano

Prezzo Ingresso platea: 13€; galleria 10€; riduzione di 2€ per under 25 e over 65 anni

La stagione del Teatro CorTe di Coriano prosegue con i propri appuntamenti; per l'occasione, sabato 18 marzo alle ore 21:15 ospita Sofia Gottardi che salirà sul palcoscenico con Uno spettacolo strano.

Lo spettacolo è permeato dal desiderio di divertirsi in modo leggero, stralunato, prendendo in giro i propri difetti e il proprio essere “strani”.

Spara balle, violenta e piena di menate mentali. Così si definisce la giovane ma già affermata comica, Sofia Gottardi.

Stand up comedian 26enne, affronta tematiche come il bullismo, le molestie, la verginità, sentirsi outsider e la solitudine fuori dai social, il rapporto con la famiglia, la paura di non essere accettati.

Biografia

Sofia Gottardi (Vicenza, 1996) dopo corsi di improvvisazione e corsi letterari vinti, comincia da minorenne a interpretare monologhi comici scritti da lei stessa.

A soli 17 anni si esibisce per la prima volta come comica nel 2014, facendosi conoscere come la più giovane stand up comedienne italiana.

Dopo svariati laboratori comici ed eventi nel 2015 entra a far parte del gruppo di monologhisti Comicus Verona e scrive il suo primo spettacolo da un'ora, con il quale gira per Nord Italia e Palermo. Nel 2016 sbarca in tv sul canale Comedy Central di SKY per il programma "Natural Born Comedians'' e ''CCN'' nel 2017. Nel 2019 partecipa a “Italia's got talent" e a "Comedy Live" su Audible.

Vince il primo premio del concorso di comicità Carrozzeria Orfeo "Prove Generali di Solitudine".

Sul web crea contenuti che uniscono Umorismo e Sensibilizzazione contro ogni forma di discriminazione e insegna comicità online.