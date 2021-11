“Sogna... è di nuovo Natale”, cartellone ricco per le festività natalizie a Morciano

A Morciano di Romagna si riaccende la magia del Natale. “Sogna... è di nuovo Natale” è il titolo del cartellone di appuntamenti e iniziative, fino al 9 gennaio prossimo, che renderà unico e indimenticabile il periodo delle festività nel capoluogo della Valconca, grazie all'organizzazione messa in campo da Pro Loco e Comune di Romagna e la partnership con Radio Sabbia. Fiore all'occhiello del programma sarà il ritorno, in piazza del Popolo, della pista di pattinaggio sul ghiaccio, dopo un anno di stop dovuto alla pandemia. Grandi e piccini potranno divertirsi a danzare e volteggiare sul ghiaccio nella cornice natalizia di piazza del Popolo, accanto al grande albero che si illuminerà a festa per accompagnare morcianesi e non solo verso la Santa Festività e il nuovo anno. A riscaldare l'atmosfera ci penseranno le castagne e il vin brulè a cura del gruppo Scout Agesci Morciano. Le vie del centro, con i suoi tantissimi negozi, accoglieranno i visitatori pronti a dare la caccia agli ultimi regali da mettere sotto l'albero, mentre in locali, bar e ristoranti si potrà brindare e riunirsi tutti quanti insieme attorno ad una tavola imbandita. Bambini e famiglie saranno i protagonisti assoluti del Natale morcianese. A loro sono dedicate anche le attività organizzate dalla biblioteca G. Mariotti, con tanti laboratori e momenti di lettura a base di favole che scandiranno l'attesa del 25 dicembre. Non mancherà infine il tradizionale Trenino di Babbo Natale, a cura sempre del Gruppo Scout, con la consegna dei pacchi programma al padiglione fieristico e quindi la consegna nelle vie morcianesi nella giornata del 24 dicembre.