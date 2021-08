“Sognare” a Santarcangelo con il maestro Benedetto Franco Morri 

Lunedì 30 agosto, ore 21.00, nella cornice suggestiva di Santarcangelo mare arriva “Sognare”. Un pianoforte, un pianista di eccezione come il maestro Benedetto Franco Morri prestigiosissimo maestro conosciuto a livello nazionale che suonerà per tutti gli invitati della Cena, pronti a sostenere con la propria partecipazione un sogno di un santarcangiolese speciale come Mattia Sberlati. Mattia Sberlati ha scritto oltre 400 poesie, e la serata intende raccogliere fondi per pubblicare al suo prossimo compleanno, un libro di 100 poesie inedite; il suo modo di raccontare pensieri, la vita attraverso le parole delinea uno stile assolutamente originale scorrevole incisivo,unico. Sarà una serata particolarmente suggestiva anche per la scenografia allestita da Luca Pazzaglia con la direzione artistica e conduzione di Tiziano Corbelli. Lo staff di Santarcangelo Mare, si dice orgoglioso di promuovere una serata come questa, perché l’intento iniziale del progetto della piscina è stato sempre quello di coinvolgere la città e di sentirsi coinvolti, e questa è un’occasione speciale per sostenere un progetto che verrà poi ricondiviso nel momento della pubblicazione del libro. Sognare e anche una parola luminosa che ha accompagnato ed illuminato tutta l’estate di Santarcangelo mare. Partecipare alla cena significa dare supporto al sogno che si realizzerà con l’aiuto di tutti. Info e prenotazioni: 345 7612590