"Sogno Americano" alla Corte di Coriano

Sabato 4 dicembre (ore 21,15) arriva al Teatro CorTe di Coriano una serata di teatro contemporaneo con in scena gli attori del Teatro del Simposio compagnia che nasce nel 2012 come gruppo milanese di sperimentazione teatrale, in Sogno Americano-chapter1#Ray. Un testo tratto dalle opere di Raymond Carver ed è un progetto che nasce dalla volontà di Francesco Leschiera, Manuel Renga ed Ettore Distasio di raccontare un periodo storico che si riflette ancora oggi sulla società occidentale anche se in maniera diversa. Una donna, Claire. Un uomo, Stuart. Un fiume pieno di pesci. Un tranquillo weekend fra amici. Un segreto dimenticato nell’acqua.

Una moglie che si trova a fare i conti con la parte più buia di suo marito. Il whisky che scorre inesorabile, accompagna ogni momento, tutto annebbia e tutto allevia. La morte, che non si ripara in alcun modo. La vita che zoppica e va avanti come può.

Un terzo uomo, Ray. Lo scrittore, il vero occupante di quella casa, colui che dà vita ai personaggi, li blocca, li cancella e li riscrive. Un uomo che scrive cose brevi perché per quelle lunghe non ha tempo, un uomo con la penna scarica che si racconta attraverso le poesie, un uomo il cui sguardo è stato una radiografia commovente e agghiacciante dell’essere umano. Un uomo che scrive un po’ ogni giorno arrabattandosi tra figli, lavori precari e povertà, senza speranza e senza disperazione.

Questo spettacolo è un omaggio a Ray. Alla sua America incerta e sofferente. Al patrimonio di ombra e luce che ci ha lasciato.

Ingresso: platea € 10 – galleria € 8 riduzione di € 2 per under 25 e over 65 anni – tessera Arci e yuongERcard

informazioni e prenotazioni tel. 3299461660

prevendite online: www.liveticket.it/teatrocortecoriano