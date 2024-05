Solidarietà, condivisione, felicità: doppio appuntamento a Bellaria con Richard Romagnoli

“Felici insieme” e “Spazio comune", così sono intitolate due giornate promosse dai Servizi Sociali Comunali, che vedono nella solidarietà, nel piacere della condivisione e nel valore della felicità il loro filo conduttore. Appuntamenti fissati rispettivamente per sabato 18 e giovedì 23 maggio, impreziositi dalla gradita partecipazione di Richard Romagnoli: formatore, anchorman e coach, autore di libri ed autorevole conoscitore della terapia della risata. Nominato World Food Ambassador dalla onlus internazionale Rise Against Hunger per il suo impegno nella lotta contro la fame, Richard è stato anche gratificato, nel febbraio scorso, con il riconoscimento Bellaria Igea Marina nel Mondo nel contesto dell’ultimo Premio Panzini.



Si comincerà, come detto, questo sabato con “Felici insieme", un pomeriggio di approfondimento sul tema della felicità aperto a famiglie e educatori. Appuntamento ‘diffuso', che si terrà presso tre strutture del territorio preziose nella cura e il sostegno alla fragilità, specializzate rispettivamente nell'assistenza agli anziani, agli adulti disabili e alle persone affette da problemi psichiatrici. Si inizierà alle ore 15.00 alla Casa Residenza Anziani La Meridiana 2 in via Ennio, per poi proseguire alle 16.00 presso Luce sul Mare e alle 17.00 alla residenza Il Glicine: tutte location che vedranno protagonista Richard Romagnoli ed i trainer di Happygenetica.



Si proseguirà giovedì 23 maggio, questa volta presso la Sala del Consiglio Comunale e gli spazi comuni al primo piano della residenza comunale in piazza del Popolo. Locali che per l'occasione accoglieranno dalle ore 15.00 alcune postazioni allestite dal mondo associativo del terzo settore: che saranno presenti per accogliere la cittadinanza, farsi conoscere, promuovere le proprie attività e, in generale, sensibilizzare circa il valore del volontariato. Una risorsa irrinunciabile per la comunità di Bellaria Igea Marina e per perseguire quel “bene comune” spesso fatto di una generosità silenziosa dispensata lontano dai riflettori. Momento clou della giornata del 23 maggio, organizzata in collaborazione con VolontaRomagna ODV, sarà quello intitolato “Il potere della felicità”: un intervento dello stesso Richard Romagnoli, che condividerà con i presenti un’esperienza pratica, strettamente legata al tema del volontariato, volta a guardarsi in profondità e perseguire la propria felicità permanente.