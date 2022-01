Sonia Bergamasco e Vinicio Marchioni portano in scena “Chi ha paura di Virginia Woolf?”

Venerdì 28, sabato 29 (ore 21) e domenica 30 gennaio (ore 16) al Teatro Galli Antonio Latella porta in scena “Chi ha paura di Virginia Woolf” di Edward Albee. Sul palco saliranno Vinicio Marchioni e Sonia Bergamasco.

Due coniugi di mezza età, Martha e George, hanno invitato a casa Nick, giovane collega di lui, e la moglie Honey. Martha suona il piano, un motivetto che riprende “Who’s Afraid of the big bad Wolf” (“Chi ha paura del lupo cattivo?”), in cui però sostituisce le ultime due parole con il nome di Virginia Woolf, la celebre scrittrice. E mentre il tasso alcolico della serata sale sempre più, Martha e George si abbandonano a un crescente gioco al massacro, fino a far fuggire i due ospiti.

La “paura del lupo”, quel lupo pronto a sbranare nel momento in cui si scappa dalle gabbie imposte dalla società, è il tema di fondo dell’iconico testo dell’americano Edward Albee, Chi ha paura di Virginia Woolf. A portare in scena la nuova traduzione di Monica Capuani è Antonio Latella che torna a confrontarsi con la drammaturgia americana e scegli un cast non scontato e capace, nelle sue intenzioni, “di spiazzare e aggiungere potenza a quella che spesso viene sintetizzata come una notturna storia di sesso e alcool”. Sul palcoscenico Vinicio Marchioni (già diretto da Latella in Un tram chiamato desiderio di Tennessee Williams) insieme a Sonia Bergamasco, marito e moglie a cui fa da specchio la coppia formata da Ludovico Fededegni e Paola Giannini.



Biglietti: da 25 a 10 euro. On line: biglietteria.comune.rimini.it