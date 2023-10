Sono in partenza i laboratori teatrali al Villa di San Clemente

La tua Voglia di Fare Teatro non si spegne mai? Leggerezza e spensieratezza, ma anche un modo per volare alto e scoprire nuove atmosfere: dal 10 ottobre 2023 tornano i Corsi di teatro per bambini, teenagers, ragazzi adulti al Teatri Villa a San Clemente. La prima lezione di prova è aperta

PRIMO INCONTRO LABORATORIO TEATRO COMICO BASE E INTERMEDIO MARTEDI 10 OTTOBRE ore 20.30

PRIMO INCONTRO LETTURA CREATIVA: GIOVEDI 12 OTTOBRE ORE 19.30

PRIMO INCONTRO TEEN BOTA (11-15 anni) : MERCOLEDI 11 OTTOBRE ORE 17.00

PRIMO INCONTRO GIOCOVILLA (8-10 anni) : GIOVEDI 12 OTTOBRE ORE 17.00

Novità di quest’anno: Progetto “NO LIMITS”: consulenza/osservazione di pedagogista esperta di tecniche teatrali per ragazzi con specifiche esigenze. Inoltre è prevista l’attivazione di un progetto della “COMPAGNIA GIOVANI” per ragazzi dai 16 ai 21 anni.

NB: gli orari portano subire dei ritocchi o variazioni.

INFO e ISCRIZIONI : manuela.detommaso@cittateatro.it tel 346-4325788

(dal lunedì al sabato dalle 14.30-19.30) INFO GENERALI 391-3360676

www.cittateatro.it/teatrovilla FB: Città Teatro, IG Città_Teatro

Teatro Giustiniano Villa – Sant’Andrea in Casale, frazione di San Clemente (RN)



Laboratorio di Teatro Comico per adulti

con Francesca Airaudo/ Giorgia Penzo/ Davide Schinaia

Divertire, sul palco, è una cosa seria. Fare ridere, poi, è una scienza! Lavoreremo con gli allievi attori con l’aiuto di tecniche di improvvisazione volte a stimolare la creatività individuale, avvicinandosi così piano piano alla trasformazione del testo in azione scenica e alla costruzione del personaggio, per giungere infine alla messa in scena vera e propria. All’interno dei due corsi entreremo nei meccanismi del teatro comico attraverso un percorso che passa attraverso la conoscenza di tutto il ventaglio delle nostre emozioni, esercizi sul corpo, sul ritmo, l’ascolto di sé, la relazione, l’approccio con lo spazio, la presenza scenica, a livelli differenziati, rendendo il percorso sempre più proficuo e stimolante. Sono previste dimostrazioni intermedie e finali.

• Tutti i Mercoledì dalle 20.30-22.30 PRIMA LEZIONE MERC.11 OTTOBRE 20.30-21.30

• Tutti i Lunedì dalle 19.30 alle 21.30 PRIMA LEZIONE LUN. 16 OTTOBRE ore 19.30- 21.30

PRIMO INCONTRO PER TUTTI I GRUPPI (domande sui percorsi, presentazione insegnanti, dubbi etc) : MARTEDI 10 OTTOBRE ore 20.30



NOVITA’ - Corso di lettura creativa con elementi di dizione

con Francesca Airaudo e Mirco Gennari

Diventare “lettori creativi” significa provare a sentire cosa c’è dietro le parole, l’emozione che comunicano e il fascino che esercitano su di noi. Il forte legame che esiste fra la lettura e la fantasia sarà il centro del lavoro, la voce ne sarà lo strumento. Il lavoro partirà dall'analisi del potere suggestivo della parola scritta per arrivare alla lettura ad alta voce, passando per esercizi di modulazione vocale, lavorando sulle pause logiche ed espressive, i cambi di ritmo, la scansione logica, le scelte interpretative. Un percorso per comunicare meglio quando si legge e per scoprire lo stretto legame esistente tra la ricchezza del linguaggio non verbale (mimica del volto, cambi di energia del corpo) e la qualità espressiva della lettura di un testo. Il corso prenderà forma attraverso lo studio di alcuni testi scelti dagli insegnanti e fra le proposte del gruppo.

• Tutti i Giovedì dalle 19.30 alle 21.00 PRIMO INCONTRO GIOVEDI 12 OTTOBRE



TeatroGiocoVilla / bambini 8-10 anni

con Mirco Gennari

Il teatro è soprattutto gioco e divertimento, grazie al quale è però possibile favorire la scoperta del corpo quale strumento espressivo, esercitare così l’autocontrollo, stimolare la creatività, migliorare l’autostima. Le attività proposte educano a dosare l’energia e al rispetto delle regole, stimolano l’ascolto di sé e lasciano affiorare il proprio mondo emotivo. Il corso prevede un momento dimostrativo finale.%

• Tutti i Giovedì dalle 17.00 alle 18.30. PRIMO INCONTRO GIOVEDI 12 OTTOBRE



Teen Bota / ragazzi 11–15 anni

con Giorgia Penzo e Stefania Cicardo

È pronto in partenza il laboratorio per TEENAGERS che anche quest’anno Città Teatro ripropone per sperimentare la recitazione ma anche la socializzazione e parlare di temi sentiti dai giovani. Si torna sul palco, per i “veterani”, ma sarà anche un’occasione, per chi non ha mai calcato il palcoscenico, di muovere i primi passi… anche a ritmo di danza! Scateniamoci! Il corso prevede uno spettacolo finale.%

• Tutti i Mercoledi dalle 17.00 alle 18.30. PRIMO INCONTRO MERCOLEDI 11 OTTOBRE

NOVITA’- Compagnia Giovani / ragazzi 16-21 anni

Coltiviamo da tempo l’idea di crescere le nuove leve fra i giovani che amano il teatro in tutti i suoi aspetti. Prepariamo una compagnia di talenti di domani, con insegnanti e materie a rotazione, sotto forma di workshop per approfondire meglio i linguaggi e le tecniche del teatro, con accenni anche alla scrittura a tutte le attività che stanno intorno alla creazione di uno spettacolo, con un’occhio di riguardo alla drammaturgia contemporanea. Il lavoro finale verra inserito nella programmazione del Teatro Villa.

Perchè più si calca il palcoscenico, più si impara!

• Due sabati al mese in data da definire. Minimo 6 partecipanti.