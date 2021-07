“Sopra il cielo delle contrade” allo Sferisterio e “Passeggiate chiacchierate” con “Il paese e le tradizione culinarie”

Sabato 24 luglio alle ore 21,30, proseguono gli eventi della rassegna estiva “Sferisterio ’21” con lo spettacolo curato da Liana Mussoni “Sopra il cielo delle contrade



Realizzata nell’ambito del progetto partecipato “Sprigionati! Le ex Carceri che vorresti” – a cura dall’Associazione il Palloncino Rosso per conto dell’Amministrazione comunale – la serata porterà alla luce una storia meno ufficiale ma fortemente distintiva del territorio che ne è stato teatro. Le storie della vita quotidiana, durante il ventennio, i gesti di solidarietà e di egoismo, i mestieri, la fatica, la paura, la voglia di libertà e di emancipazione, il contributo delle donne alla resistenza, diventano i fili antichi di una storia che ha contribuito a tessere un fortissimo sentimento di appartenenza e comunità. Il recital è ideato e diretto da Liana Mussoni, con l’accompagnamento di Fabrizio Flisi (pianoforte) e Tiziano Paganelli (fisarmonica e flauti) mentre le foto d’archivio e i contributi video sono a cura di Ivana Manenti. L’ingresso è gratuito ma è consigliata la prenotazione a eventisprigionati@comune.santarcangelo.rn.it.Sempre sabato 24 luglio, alle ore 10, proseguono anche le “Passeggiate chiacchierate” con un nuovo appuntamento in programma dal titolo “Il paese e le tradizione culinarie”, una passeggiata dedicata al valore etico e morale della tradizione culinaria santarcangiolese e alla scoperta delle radici e dei significati di piatti ed abitudini portatori dei valori identitari della città di Santarcangelo. In occasione della passeggiata, l’invito è quello di portare vecchie lenzuola che andranno a comporre un’installazione sulle mura delle ex Carceri. La partecipazione è gratuita ma è consigliata l'iscrizione al link: www.comune.santarcangelo.rn.it/sprigionati/passeggiate-chiacchierate. Per informazioni: eventisprigionati@comune.santarcangelo.rn.it.