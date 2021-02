S.o.s. gatto il documentario sui gatti randagi a New York al cinema Tiberio

Per l'iniziativa io resto in sala al cinema Tiberio ci saranno due novità nel segno del documentario. S.o.s. Gatto è il documentario di Rob Fruchtman e Steven Lawrence dedicato al tenace gruppo di professionisti che dedicano le loro energie ai gatti randagi a New York, dove è stimata una comunità felina di almeno 500.000 unità, abbandonati per le strade della città. Il film è patrocinato da ENPA (Ente Nazionale Protezione Animali). Collective di Alexander Nanau (disponibile dal 19 febbraio) parte dalla tragedia del Club Colectiv di Bucarest dove nel 2015 numerosi ragazzi persero la vita per via di un incendio scoppiato durante un concerto: da quel dramma si mosse l’inchiesta investigativa di due giornalisti di un giornale sportivo che si occuparono del ricovero dei tanti ustionati negli ospedali della città, ustionati trattati con cure inadeguate, elemento che portò ad uno scandalo politico che scosse la classe politica del paese, arrivando alle dimissioni del Ministro della Salute. Inoltre entrano nella programmazione del circuito i film In viaggio verso un sogno (The Peanut Butter Falcon), diretto da Tyler Nilson e Michael Schwartz con Zach Gottsagner, ragazzo afflitto dalla sindrome di Down che sogna di diventare wrestler professionista: nel suo viaggio incrocia Tyler (Shia LaBeouf) e Eleanor (Dakota Johnson) per un’ avventura non priva di pericoli ed incognite e The Farewell – una bugia buona di Lulu Wang, piacevole e toccante storia di famiglia con il tentativo di nascondere la diagnosi di malattia alla nonna da parte dei parenti dediti ad “improvvisare” un matrimonio per distogliere l’attenzione dal vero problema. Oltre al biglietto singolo sono disponibili carnet di abbonamenti per la sala virtuale da 2 ingressi (valido 3 mesi, € 9), 5 ingressi (valido 6 mesi, € 20) e 10 ingressi (valido 12 mesi, € 35): i carnet sono utilizzabili per tutte le tipologie di film e possono essere acquistati utilizzando Bonus 18app e Bonus Docente

Per accedere alle proiezioni occorre registrarsi ed acquistare il biglietto su LiveTicket, scegliendo il film e il giorno di proiezione. Completato l’acquisto su LiveTicket lo spettatore riceverà due mail, una relativa alla fattura d’acquisto e la seconda con il link per accedere alla Sala Virtuale. Dopo l’acquisto del biglietto ci sono 30 giorni di tempo per effettuare il primo collegamento, successivamente il film sarà disponibile per la visione entro 48 ore dal primo collegamento, con la possibilità di interrompere la visione e riprenderla entro il termine stabilito, o rivedere il film. Il primo acquisto on line da diritto ad un biglietto omaggio per il Cinema Tiberio da utilizzare alla riapertura della sala. Programma completo su www.cinematiberio.it