Con "Sosteniamo il Talento", la città rende omaggio alla ballerina e coerografa June Gallagher

Sabato 18 Marzo alle ore 20:45 torna in scena Sosteniamo il Talento per la prima volta sul palco del Teatro Galli e per l’occasione verrà portato in scena un corposo omaggio alla celebre coreografa Riminese d’adozione.



La serata di sabato, presenziata dalla stessa June, si annuncia come un evento unico e irripetibile, tant’è che sono rimasti pochissimi biglietti disponibili. Attorno alla realizzazione di questo spettacolo si sono raccolti ex allievi, ora loro stessi danzatori professionisti, coreografi, insegnanti, artisti, direttori e direttrici di scuole di danza. I colleghi hanno con entusiasmo e generosità ri-allestito o rivisitato brani tratti dal suo vasto repertorio nonché ideato lavori inediti. June Gallagher infatti non è stata solo ballerina e insegnante, ma una coreografa brillante e innovativa e fonte inesauribile di ispirazione, e negli anni si è ritagliata un ruolo da vera protagonista nelle principali manifestazioni coreutiche italiane ed europee della sua generazione. L’eredità che June Gallagher ha lasciato nel panorama della danza locale é enormemente presente e vitale. Il suo lavoro di coreografa rigorosa, originale e mai banale, ha avuto echi e risonanza ben oltre i confini nazionali, ma qui, nel “riminese” possiamo godere in maniera privilegiata dei frutti del suo lunghissimo percorso artistico.



Questa piccola/grande donna approdò sulle nostre coste in un tempo in cui la danza era quasi assente e nell’arco di un paio di generazioni aveva già creato le condizioni per una crescita tecnica e artistica prodigiosa. La vivacità e la qualità del panorama attuale deve un meritato riconoscimento al lavoro di June che di pari passo all’attenzione e il costante supporto delle varie amministrazioni Riminesi, ha contribuito in maniera sostanziale a questa “anomalia” territoriale fatta di numerosissime scuole di danza, le cui qualità, diversità di stili ed eccellenze sono esportate in tutto il mondo.



Il tema dello spettacolo di Sosteniamo il Talento sarà quello dalla discendenza. I giovani che praticano oggi danza sul territorio avranno il piacere di attingere alla fonte di una esperienza importante, certamente quella che ha segnato in maniera più significativa lo sviluppo della danza nella nostra Provincia.



Sosteniamo il Talento negli ultimi 12 anni ha corroborato il percorso di 23 studenti, la maggior parte dei quali sono ora professionisti, con una cifra totale di 36.400€. Questo progetto nasce nel solco tracciato da June Gallagher e dalla sua vocazione a valorizzare persone, talenti e bellezza. Ovunque. Senza preconcetti. Con creatività e amore.