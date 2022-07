Al Parco degli Artisti torna “Sosteniamo il Talento”, due serate dedicate alla danza

Indirizzo non disponibile

Sabato 9 e domenica 10 luglio, alle 21, al Parco degli Artisti di Rimini torna “Sosteniamo il Talento”, la rassegna di danza, giunta alla dodicesima edizione, ideata a sostegno del fondo permanente per borse di studio. Sul palco si alterneranno centinaia di allievi di 15 scuole di danza per due serate uniche.

Dal 2010 l’iniziativa ha permesso di assegnare a studenti meritevoli la somma di 34.350 euro, come aiuti ai rispettivi percorsi di formazione in campo artistico. Quest’anno saranno assegnati due ulteriori premi di 500 euro, da parte di SGR Luce e Gas e UISP Territoriale Rimini.

Nelle due serate si alterneranno i ballerini delle scuole: AGA&ADM a.s.d. – Riccione, Aulos Danza – Rimini, B-You – Riccione, Centro Studi Danza e Arti Coreografiche - Gambettola, Centro Danza e Arti Sceniche – Riccione, Compagnia di Danze Tribali A-Nura Stiletribale, H.O.P.E. for DANCE ASD – Rimini, OFFicina delle ARTi – Cesenatico, OFFicina delle ARTi – Rimini, Ravenna Ballet Studio – Ravenna, ON Stage – Rimini, Sahara Sunset di LEYLA NUR, Scuola di Danza Anca Ardelean – Rimini e Scuola di Balletto – Rimini, Studio Danza il Castello - San Giovanni In Marignano.

Biglietti da 13 euro (ridotto 8 euro per bambini fino a 12 anni) acquistabili su liveticket o direttamente al Parco nelle serate degli eventi. Possibilità di prenotare i posti via Whatsapp al numero: 3351207464. In caso di maltempo lo spettacolo sarà rinviato