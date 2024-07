Sotto il sole di Riccione un weekend esplosivo tra cene ad alta quota, grande musica, arte e tante iniziative

È un fine settimana vivace e ricco di iniziative per tutti quello che a breve attraverserà le vacanze e il tempo libero di chi sceglierà Riccione dall’11 al 14 luglio. Dagli eventi che anno dopo anno confermano il successo di pubblico, alle nuove proposte e agli appuntamenti che spaziano tra cultura, sport e divertimento, a imprimere ricordi indelebili su di una cartolina tutta da vivere, solo “Sotto il sole di Riccione”.

Il 13 e il 14 luglio Riccione celebra la tradizionale festa religiosa e marinaresca in onore della Vergine che consolida e rinnova in uno spirito solenne il legame della città con il suo mare. Ad aprire i festeggiamenti, sabato 13 luglio, la “Veleggiata della Saviolina e delle imbarcazioni storiche di Romagna”, le Mariegole, attese in porto nel tardo pomeriggio. Domenica 14 luglio alle ore 5:15 la festa incontra la musica nel magnifico scenario della spiaggia libera antistante piazzale Vittorini al Marano, con il nuovo appuntamento delle “Albe in controluce, concerti al sorgere del sole sulle spiagge di Riccione”, in collaborazione con Balamondo World Music Festival. Le note acustiche della Mirko Casadei PoPular Folk Orchestra e le atmosfere eteree e sognanti di Dardust daranno vita a un concerto unico, dove per la prima volta la musica per ambienti incontra il patrimonio popolare romagnolo. Alle ore 9:30 le celebrazioni proseguono con la processione in mare della Saviolina e delle vele storiche romagnole e la deposizione della corona di fiori in onore della Madonna del Mare. Alle ore 21:15 è in programma la Santa Messa Solenne presieduta dal vescovo S.E. Nicolò Anselmi, nel piazzale del Porto, e al termine lo spettacolo dei fuochi d’artificio.

Il festival innovativo “Balamondo”, che invita artisti e grandi interpreti della musica a contaminare e a contaminarsi con il liscio della tradizione popolare e a entrare in relazione con forme di espressione diverse, fa tappa a Riccione, sabato 13 luglio (ore 21) nel centralissimo piazzale Ceccarini. Mirko Casadei con la sua Big Band sarà in scena alternandosi con Avincola, uno dei più acclamati cantautori della scena contemporanea, che presenta il primo e unico progetto live dedicato a Enzo Carella. Sul palco anche Sibode Dj, al secolo Simone Marzocchi, compositore e musicista con l’orchestra Corelli e il Teatro delle Albe di Ravenna. Il format esclusivo di Balamondo a Riccione continua all’alba con un evento straordinario, inserito nella programmazione delle “Albe in controluce, concerti al sorgere del sole sulle spiagge di Riccione”, domenica 14 luglio alle ore 5:15 sulla spiaggia libera a fianco della zona 133 (piazzale Vittorini) con le note acustiche della Mirko Casadei PoPular Folk Orchestra e le atmosfere eteree e sognanti di Dardust, per un concerto unico, dove per la prima volta la musica per ambienti incontra il patrimonio popolare romagnolo.

La mostra dedicata a una delle maggiori rappresentanti della street photography, “Vivian Maier. Il ritratto e il suo doppio”, allestita a Villa Mussolini, resta aperta al pubblico dal martedì alla domenica, dalle ore 10 alle 13 e dalle ore 17 alle 23. Ogni venerdì è possibile visitare la mostra con una guida esperta (prezzo di ingresso singolo e guida 15 euro).

Venerdì 12 luglio Villa Franceschi inaugura la mostra “In-utile 2.0” con le opere di pittura dei ragazzi di Cuore 21 - Davide Santini, Elisabetta Capelli, Stefano Falcioni e Luca Trani - realizzata in collaborazione con l'artista Lorenzo Anzini, in arte Loreprod e curata nell’allestimento da Ludovica Barbieri della Galleria Massimo De Carlo di Milano. La mostra, a ingresso libero, è visitabile dalle ore 10 alle 13 e dalle ore 18 alle 23; ogni sera sarà possibile partecipare alle visite guidate in compagnia degli artisti. Venerdì 12 luglio alle ore 18 è in programma il vernissage con aperitivo e performance a cura di Cuore 21.

Il “Festival delle Storie e delle Arti” presentato da Alessandro Formilli inaugura la decima edizione venerdì 12 luglio (ore 21:20) nel piazzale dei Giardini Alba (via Cilea) con Alessandro Orofino, Direttore della Collana Orofino della Pathos Edizioni, che presenta il suo libro “Per il lato obliquo delle cose”, un romanzo surreale che indaga sul confine tra realtà e finzione.

Giovedì 11 luglio (ore 17:30) la Biblioteca comunale e il Museo del Territorio si spostano al mare con “Storia e storie in spiaggia”: presso la zona di spiaggia 59, i bambini di età compresa tra i 6 e i 13 anni potranno imparare divertendosi con le attività didattiche proposte dal Museo del Territorio in collaborazione con i musei della provincia di Rimini. Dall’11 al 14 luglio, piazzale San Martino (zona mare) ospita il “Toys Center Summer Village”, un luogo divertente dove far giocare i bambini, partecipare a laboratori artistici, attività educative e ricreative, ogni giorno dalle ore 16:30 alle 23:00. Giovedì 11 luglio, dalle ore 20 alle 22, le attrazioni del Luna Park (viale Amerigo Vespucci) sono fruibili a ingresso libero. Sabato 13 luglio, animazione per bambini in viale Tasso, dalle ore 21.

“Meditare camminando” rinnova l’appuntamento con la camminata sulla spiaggia alle prime ore del mattino a cura di Stefano Visani, per conoscere tecniche energetiche, di respirazione, meditazione e concentrazione, dal martedì al sabato, con ritrovo in piazzale San Martino e partenza alle ore 8:30. Sabato 13 luglio, nuovo appuntamento con “Le albe dello Yoga”: alle ore 6:30, l’insegnante Renza Bellei guiderà i partecipanti in un viaggio emozionale nella bella cornice del parco di Villa Mussolini. La partecipazione è a offerta libera e occorre portare con sé un tappetino. Gli appuntamenti con il benessere fisico proseguono sabato 13 luglio (ore 7:45) con le “Passeggiate della salute” che in questa occasione proporranno la camminata veloce dal mare verso il Parco degli Olivetani. La prenotazione è obbligatoria, per informazioni: https://www.riccione.it/it/eventi/evento/passeggiate-della-salute-quinta-edizione

Giovedì 11 luglio (ore 21, via Cilea) la danza è protagonista di “Impronta”, uno spettacolo volto a sensibilizzare sul tema della salvaguardia dell’ambiente, del rispetto della natura e di tutti gli esseri viventi. Giovedì 11 luglio, alle ore 21, viale Gramsci (angolo con viale San Martino) si anima con la musica del Summer Trio, l’orchestra di Filippo Dionigi, che proporrà una serata danzante dedicata ai balli romagnoli e al liscio. Ogni giovedì sera i pittori de “I Giovedì dell’arte” allietano le passeggiate riccionesi, deliziando la vista dei passanti curiosi mentre eseguono le proprie opere, dalle ore 19 alle 24, sul lungomare di Riccione, nel tratto compreso tra il piazzale del Porto e le zone di spiaggia 88/90.

Festa anni ’50 a Riccione Paese venerdì 12 luglio: a partire dalle ore 19:30, Corso Fratelli Cervi, piazzetta Parri e piazzale Matteotti si animeranno con musica live a tema, mercatini e spettacoli, tra ritmi blues, swing, rock & roll, esibizioni di danza e performance artistiche. Si potrà raggiungere Riccione Paese con il trenino gratuito in partenza alle ore 20:00 dal Porto canale e con rientro in programma alle ore 23:30. Fino al 14 luglio, da piazzale Roma, “Dinner in the sky" propone l’emozione di sedersi a tavola per mangiare sospesi nel cielo a 50 mt. di altezza, con vista panoramica sul mare Adriatico.