Il fine settimana di Riccione è più ricco che mai: tanti gli appuntamenti tra rock, fotografia, collezionismo e sport

La città di Riccione è pronta ad essere travolta da un fine settimana caratterizzato da un ricco programma di iniziative, in grado di fondere insieme la cultura con lo sport, l’impegno sociale con i grandi temi del nostro tempo, come l’ecologia, la fantasia con il divertimento e il relax sulla spiaggia e le vie del centro.

Il calendario di “Sotto il sole di Riccione” propone per il fine settimana iniziative ed eventi per tutti i gusti: dalla grande mostra dedicata a Vivian Maier, l’artista emblema della street photography, alle iniziative della Giornata mondiale della Terra con l’incontro sul clima di Paolo Sottocorona, dai laboratori sul Giardino sul mare di Villa Mussolini alle letture animate per i bambini al Centro della Pesa, alla Giornata del ciclismo giovanile.

A Villa Mussolini l’artista emblema della street photography del ‘900: Vivian Maier

A Villa Mussolini sabato 20 aprile l’apertura al pubblico della mostra di una delle più straordinarie artiste americane della street photography del ‘900: “Vivian Maier. Il ritratto e il suo doppio”.

L’artista ha trascorso tutta la vita nel più totale anonimato fino a quando, nel 2007, è venuto alla luce il suo straordinario corpus di fotografie, scattate nelle strade di New York e Chicago. L'esposizione, composta da 92 scatti fotografici, dischiude al visitatore l'arte fotografica di Vivian Maier e lo trasporta nel mondo che lei ha ritratto in maniera così straordinaria e moderna.

La mostra è promossa dal Comune di Riccione ed è organizzata da Civita Mostre Cultura in collaborazione con di Chroma photography e Rjma Progetti Culturali. La mostra resterà aperta fino al 3 novembre con i seguenti orari: dal martedì al venerdì dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 19; sabato, domenica e festivi dalle 10:00 alle 20:00.

Giornata Mondiale della Terra: le iniziative di Riccione

In occasione delle iniziative per la Giornata Mondiale della Terra, domenica 21 aprile il meteorologo Paolo Sottocorona arriverà a Riccione nel parco di Villa Mussolini (ore 17:00, ingresso libero) per parlare del cambiamento climatico e delle sue conseguenze sulla vita dell’uomo.

Per dare seguito alle tematiche per la tutela dell’ambiente, della biodiversità e degli ecosistemi, anche nell’interesse delle future generazioni, il Comune di Riccione, lunedì 22 aprile, dedica la Giornata Mondiale della Terra ai giovanissimi studenti delle scuole che si ritroveranno nel parco di Villa Mussolini per partecipare ad attività ludiche e laboratori a tema.

Anche lo sport celebra la giornata della Terra con il 1° Torneo di calcio giovanile “Insieme per la Terra” organizzato dalla Riccione Calcio 1926, con il patrocinio del Comune di Riccione. A scendere in campo, domenica 21 aprile al Centro Sportivo Nicoletti, saranno i bambini del 2016 di 12 squadre della provincia che, invece della medaglia di partecipazione, riceveranno un omaggio simbolico: una piantina e nuovi stimoli per rispettare la nostra Madre Terra. Alla squadra vincitrice andrà invece un albero da piantare nel proprio centro sportivo.

I laboratori artistici e creativi nella serra del Giardino sul mare di Villa Mussolini

Nella serra del Giardino sul mare di Villa Mussolini proseguono sabato mattina e domenica pomeriggio i laboratori creativi e i percorsi artistici a tema botanico a cura di eStudio per grandi e piccoli. Sabato 20 aprile alle ore 16:00 l’appuntamento riservato ai grandi è con “Decoriamo a basso rilievo” a cura di Francesca Faraoni di Casa color sabbia. A seguire “Una storia da raccontare e assaporare”, incontro e degustazione a cura di Pier Damiano Vignali di Le Galanterie.

Domenica 21 aprile alle ore 16:00 i bambini si potranno cimentare con la creazione di un segnalibro dai colori e dai profumi di primavera con “Fra le pagine”. Per partecipare ai laboratori, a posti limitati e gratuiti, è necessaria la prenotazione.

Una lingua di mare: presentazione del libro di Aurora Castro al Centro della Pesa

Sabato 20 aprile alle ore 17:00 il Centro della Pesa (viale Lazio, 10) ospiterà la presentazione del libro “Una lingua di mare” di Aurora Castro (Tracce Edizioni). L’incontro sarà condotto dalla giornalista Carla Aghito con la partecipazione dell’artista Teresio Troll che leggerà alcuni brani significativi tratti dal libro. L’opera è una raccolta di racconti in cui ogni personaggio si misura con il proprio destino in un gioco di incroci, contrapposizioni, accordi e somiglianze con il mare a fare da sfondo alla narrazione.

La presentazione del libro di Aurora Castro è il primo dei tre incontri curati dall’Associazione “Per la difesa del mare” con il patrocinio del Comune di Riccione. I prossimi appuntamenti: “Gli occhi neri” di Teresio Troll (11 maggio ore 17:00), “L’attesa” di Italia Chianello e “Amar d’amare” di Giovanni Spinella (25 maggio ore 17:00).

Il Convegno filatelico numismatico: edizione primaverile

Venerdì 19 e sabato 20 aprile, il Palazzo del Turismo ospiterà una delle manifestazioni più storiche del palinsesto degli eventi: il Convegno filatelico numismatico. Il convegno, tradizionalmente in programma tra la fine di agosto e l’inizio di settembre, da qualche anno ha raddoppiato l’appuntamento con una nuova edizione primaverile. Al convegno parteciperanno espositori italiani tra i più qualificati del settore con monete, medaglie, banconote, francobolli e accessori per il collezionismo.

L’evento è organizzato da Numismatica Riminese e sarà aperto al pubblico venerdì e sabato dalle ore 9:00 alle 18:00.

In 500 per la Giornata del ciclismo giovanile sulle strade di Riccione

Dopo la Settimana Internazionale Coppi e Bartali e la Gran Fondo Riccione, torna in città un altro appuntamento con il ciclismo, grande protagonista di primavera sulle strade della Perla verde. Si svolgerà infatti domenica 21 aprile la 5° Edizione della Giornata del ciclismo giovanile.

L’iniziativa, con la partecipazione di circa 500 atleti, si snoda lungo un percorso cittadino che parte da viale Torino - zona Romagna Family Village, Club del Sole - e prosegue sui viali San Gallo, Marsala, Enna, Limentani e Giovanni da Verazzano, per ritornare su viale Torino, dove è previsto anche l’arrivo, in un circuito che viene ripetuto più volte a seconda delle categorie partecipanti. Le gare sono previste già dalle ore 9:00 con la partenza della categoria esordienti maschile e alle 10:30 con gli allievi maschili. Proseguendo, alle ore 13:30 partiranno le ragazze per la categoria esordienti e alle 14:45 la categoria allieve.

Il concerto di Musicantiere: omaggio al rock pop femminile più amato di sempre

Domenica 21 aprile alle ore 16:30 sul palco di piazzale Ceccarini andrà in scena “Women in rock”, il concerto degli allievi di Musicantiere di Riccione dedicato alle cantanti e alle artiste del genere rock pop più conosciute e amate dal pubblico. Gli allievi della scuola di musica riccionese si cimenteranno con alcune delle voci e della musica al femminile più apprezzate di sempre.

In caso di maltempo il concerto si terrà all’interno del Palazzo del Turismo.

“Il drago sputalatte” in Biblioteca e “L’amore immortale: Dioniso e Arianna” al Museo del territorio

Per i più piccoli Riccione propone nel weekend due appuntamenti con la fantasia e la mitologia greca.

Venerdì 19 aprile (ore 17:00, alla Biblioteca comunale - viale Lazio, 10) l’autrice Debora Grossi e l’illustratrice Daisy Ingrosso presenteranno il loro ultimo volume dedicato ai bambini con protagonista “Il Drago Sputalatte”. Dopo la lettura animata per i più piccoli seguiranno alcuni momenti di gioco e la lezione di disegno per realizzare il proprio “Drago” personale. Ingresso libero su prenotazione

Domenica 21 aprile (ore 17:30, al Museo del territorio di Riccione - viale Lazio, 10) va in scena il terzo e ultimo appuntamento con la rassegna di letture animate “Che mito il museo”. Il ciclo di letture animate è dedicato alla civiltà greca antica ed è rivolto a bambini e bambine dai 6 agli 11 anni e alle loro famiglie. Al termine di ogni incontro, una breve visita guidata all’interno del museo illustrerà le testimonianze più significative del passato di Riccione e dei suoi dintorni, dalla preistoria all’età romana. Domenica 21 aprile i bambini conosceranno “L’amore immortale: Dioniso e Arianna”. Ingresso libero su prenotazione