Si "balla appalla" con il ritmo itinerante e i vinili di "Soul Fingers" e la Black Music

Gli spazi dell' ex Fornace Verni Vannoni di Bellaria-Igea Marina, nella serata di venerdi 16 giugno (dalle ore 20:00 alle 2:00), ospiteranno la rinomata festa itinerante Soul Fingers: un appuntamento straordinario che lega uno degli eventi più apprezzati del suo genere a uno degli esempi di archeologia industriale più rilevanti del territorio: che si

conferma, ancor prima degli importanti e già annunciati interventi di ristrutturazione, luogo attrattivo e location suggestiva per manifestazioni musicali, artistiche e shooting fotografici.

Per l'occasione, la struttura si trasformerà in una gigantesca pista da ballo, con una selezione tutta su vinile di soul funk disco, hip hop & other black sounds tutta “da ballare appalla”, un sound che è il marchio di fabbrica di Soul Fingers. Alla consolle il dj resident di Soul Fingers, Claudio Cavallaro, si alternerà a colpi di vinile con il dj ravennate Nersone, vero punto di riferimento della scena breakdance nazionale.

Durante l’evento sarà possibile cenare con le sfiziose specialità Soul Food preparate dal foodtruck di Mamaeli. Inoltre, durante la serata ci sarà del live painting in diretta degli artisti di Streetart della nostra zona Batsone, Oranje

Donut, FunkOne, Sekoner, e Romeo Giacchini. E se ancora non bastasse, ci sarà pure una mostra scambio di vinili.

Quello di Soul Fingers è da 10 anni un vero e proprio culto in Romagna, a cui accorrono centinaia di appassionati da tutta l’Emilia Romagna e le Marche ed è riconosciuta come la realtà che ha dato vita a un movimento di “Black music” del tutto nuovo che si sta diffondendo a macchia d’olio in tutta la regione, ma che rimane unico e inimitabile. Soul Fingers è una realtà consolidata, una istituzione riconosciuta della Black Music in Romagna.

Attiva dal novembre 2013, ogni mese propone le migliori selezioni di soul, funk, hip hop, northern soul, reggae, disco e boogaloo che si possono trovare in zona, scelti accuratamente da djs che si muovono da anni a queste latitudini.