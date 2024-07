Con Soundepoz Festival, la musica hip-hop protagonista a Poggio Torriana

Il Soundepoz Festival torna il 13 Luglio 2024 al Teatro Aperto di Poggio Berni per la sua quarta edizione, portando musica indipendente e hip-hop. Quest’anno, l'evento vedrà come ospite principale Johnny Marsiglia, uno dei rapper più noti nel panorama nazionale, in tour con il suo disco “Gara 7”, riconosciuto per i suoi testi incisivi e profondi che hanno conquistato il pubblico nei principali locali del paese.

Il programma

L'evento inizierà alle ore 19.30 con un aperitivo al tramonto nell'area food&drink, accompagnato dal DJ set di Giro. La serata proseguirà con una serie di esibizioni live imperdibili. Si partirà con un open mic dedicato ai migliori talenti locali: 4 artisti tra rapper, cantautori, poeti e musicisti si esibiranno, portando la loro musica sul palco.

Dalle 22 il live di Nio, cantante riminese classe 2000 che ha da poco pubblicato il nuovo singolo Nero/Bianco. La serata si concluderà con l’esibizione di Johnny Marsiglia, uno dei rapper più influenti della scena nazionale, attualmente in tour con il suo nuovo album.

Attività collaterali

In collaborazione con Educativa di Strada, sarà allestita un’area dedicata al writing, con un laboratorio dove ognuno potrà sperimentare disegnando la propria opera d'arte su un pannello a uso libero, e un graffiti contest a iscrizione per giovani writer della zona. In aggiunta, durante i concerti, i writer riminesi Tomoz e Blatta realizzeranno un graffito in live painting sul palco, dando vita a una fusione unica tra rap e writing.

Quest'anno per la prima volta anche un'area dedicata agli artisti della zona con in mostra le opere di Mez.O.Vuoto, La Blet e Lucia Vagnoni.



L'ingresso all'evento è gratuito, con prenotazione consigliata.

Il Soundepoz Festival è organizzato dall'Associazione Ora D’Aria e dalla Pro Loco Poggio Berni, con il supporto del Comune di Poggio Torriana e di alcune aziende locali, oltre al contributo dei volontari.



"Il Soundepoz Festival - spiegano gli organizzatori - è ormai un punto di riferimento per i giovani della Valmarecchia, un evento capace di riunire ogni anno centinaia di ragazzi. L’idea alla base di questo progetto è quella di valorizzare il territorio di Poggio Torriana dando spazio a eventi per i giovani, con una forte connotazione artistica e culturale"