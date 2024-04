E' il "re" della classifica mondiale dei dj, la nuova discoteca annuncia l'arrivo di David Guetta in Riviera

Dopo Carl Cox, un altro annuncio ad effetto per il popolo della notte. Durante le scorse ore il nuovo Space Riccione, attraverso i suoi canali social, ha annunciato l’arrivo in Italia del “re” dei dj. Il prossimo 4 agosto, unica data-evento in Italia, a salire sulla consolle della nuova discoteca riccionese sarà David Guetta. Un nome che non ha certo bisogno di presentazioni per gli amanti delle disco. Nella sua carriera è stato eletto per tre volte miglior Dj al mondo dalla rivista DJ Magazine. E attualmente continua a rimanere stabile in vetta alle classifiche. I biglietti, informa l’organizzazione, saranno disponibili a partire da venerdì 19 aprile, alle 12, per quella che sarà la sua unica italiana nell’estate 2024.

Chi è David Guetta

David Guetta nasce a Parigi e inizia la sua carriera nei club parigini, per poi approdare a Ibiza, con le performance al Pacha e all’Ushuaia. L’artista è protagonista di innumerevoli tour mondiali e headline show nei più importanti festival dance. Nel corso degli anni, grazie alle sue produzioni estremamente orecchiabili e alle innumerevoli collaborazioni con cantanti e dj di risma internazionale, conquista la prestigiosa fama di Dj e Producer numero 1 al mondo.

La sua fama e il successo aumentano dal 2009 con la produzione del singolo I Gotta Feeling per i Black Eyed Peas e con la pubblicazione del suo quarto album, One Love, che include le hit Sexy Chick con Akon, Gettin' Over You con Chris Willis, Fergie & LMFAO, Memories con Kid Cudi, Right Now e Who's That Chick? con Rihanna e soprattutto When Love Takes Over con Kelly Rowland (eletta da Billboard come la migliore collaborazione dance pop di tutti i tempi). Nel 2010 è diventato uno dei più ricercati produttori musicali, al punto che durante la sua carriera ha collaborato con svariati artisti pop e hip hop di caratura mondiale. Fino a quell'anno ha venduto oltre 3 milioni di album e 15 milioni di singoli in tutto il mondo.

La nuova discoteca

Per il momento dallo Space viene confermata l’Opening Fiesta per la giornata del prossimo 2 giugno. L’entourage spiega che fervono i preparativi per concludere la ristrutturazione dell’immobile e che durante la prossima settimana ci sarà un nuovo summit per fare il punto in vista dell’inaugurazione. Space ha scelto Riccione per la sua rinascita dopo il successo di Ibiza, una località da sempre nell’immaginario collettivo di milioni di persone, progettando un club multifunzionale per concerti, spettacoli dal vivo e dj set con i migliori artisti internazionali. Pensato per ospitare sia eventi diurni che notturni e sviluppato con due maestosi dancefloor, Woodland e Arena, Space Riccione sarà dotato anche una grande terrazza dedicata al pubblico più esigente, dove poter vivere l’esperienza top level degli esclusivi Space Box. Particolare attenzione è rivolta alle soluzioni di compatibilità energetica e alle scelte di sostenibilità ambientale, non solo nella costruzione della struttura degli spazi ma soprattutto nella capacità di rappresentare un epicentro di idee con un ricco programma culturale, un luogo fisico e digitale di connessioni e incontri.