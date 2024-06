Con "Space Summer", i mattoncini danesi tornano a colorare il fine settimana del centro commerciale

Un'avventura... Spaziale per tutti i bambini e le bambine, da vivere sulle ali della fantasia in compagnia dei coloratissimi mattoncini LEGO.



Sabato 22 e domenica 23 giugno dalle ore 16:00 e fino alle 20:00 in Piazza Unieuro a Le Befane Shopping Centre di Rimini spazio (nel vero senso della parola) al divertimento con Space Summer, l'area LEGO tematica dedicata a storie e personaggi interstellari.



I partecipanti saranno accompagnati nell'espressione della propria creatività dagli animatori di AFOL - Adult Fan of Lego di Romagna LUG che per l'occasione esporranno anche istallazioni originali dedicate allo spazio.

Ingresso libero