Speciale Autunno del Festival del mondo antico con "Tucidide e il colpo di stato"

Dopo il suggestivo viaggio tra le vie militari romane e la Linea Gotica in compagnia di Giovanni Brizzi e Andrea Santangelo, nel secondo incontro dello Speciale Autunno del Festival del mondo antico il prof. Luciano Canfora ci condurrà nel cuore della rivoluzione ateniese del V secolo a.C. insieme allo storico Tucidide che la visse sulla sua pelle.

Mercoledì 27 ottobre, ore 17.30, al Museo della Città “L. Tonini” Luciano Canfora presenta Tucidide e il colpo di stato. Introduce Giovanni Parmeggiani. Accade di rado che uno storico si trovi immerso nel cuore di una rivoluzione e ne esca vivo. È quanto capitò a Tucidide, nell’anno 411 a.C. Mentre era impegnato nella scrittura, in tempo reale, della interminabile guerra che condusse al tracollo l’impero ateniese, lo storico si trovò coinvolto nel fuoco della effimera e sanguinosa rivoluzione oligarchico?radicale che mirava a stroncare lo strapotere popolare e a chiudere il conflitto abbracciando il nemico, assunto come modello e come alleato. Nel bel mezzo della crisi, Tucidide poté dar vita a questo caso unico della storiografia antica, e non solo: la rivoluzione raccontata dall’interno e dall’osservatorio privilegiato delle più riservate posizioni di comando. I misteri e i retroscena di quella vicenda sono qui disvelati nelle pagine di Luciano Canfora.

Evento gratuito aperto alla cittadinanza. Per accedere alla sala è necessario il green pass.

Il programma nel dettaglio: Museo della Città “L. Tonini”, ore 17.30:

giovedì 21 ottobre, Giovanni Brizzi e Andrea Santangelo presentano Andare per le strade militari romane e Andare per la Linea Gotica. Un'occasione per parlare di Rimini e del suo valore strategico rimasto invariato nel corso dei secoli.

Giovedì 4 novembre, Lia Celi presenta Quella sporca donnina (Utet) e A pari merito (Einaudi).

Due libri che hanno per tema la condizione femminile, ieri come oggi.

