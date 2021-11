“Speciale autunno di Antico/Presente” si chiude con Giulio Guidorizzi e il racconto di Roma antica e dei suoi re

Indirizzo non disponibile

Lo "Speciale autunno" della ventitreesima edizione di Antico/Presente. Festival del mondo antico si conclude giovedì 11 novembre alle ore 17.30 con Giulio Guidorizzi e la presentazione del suo ultimo libro Il grande racconto di Roma antica e dei suoi sette re. A dialogare con l'autore Giovanni Brizzi nella Sala del Giudizio del Museo della Città di Rimini. Sarà un'occasione per scoprire il mondo prodigioso dei miti di fondazione di Roma, attraverso la narrazione del libro e più di 200 illustrazioni, per seguire i primi passi di una civiltà destinata a conquistare titolo di Caput Mundi. Il commento alle immagini è a cura di Arianna Ghilardotti.

Il grande racconto di Roma antica e dei suoi sette re racconta di favolosi, intemporali: ogni città ha i suoi miti di fondazione, costellati di profezie e oracoli, il suo parterre di eroi. I Romani, che pure attingono a piene mani dalla mitologia greca – appena cambiando i nomi: Ermes/Mercurio, Atena/Minerva, Herakles/Ercole... –, dispongono di un ampio repertorio di racconti autoctoni, che parlano delle origini del loro popolo.

Vi si narra di ninfe dei boschi; del fondatore Enea, straniero e designato; dei gemelli abbandonati Romolo e Remo, della lupa che li allattò; del pastore Faustolo che li raccolse; di un fratricidio, a ricordarci che gli albori scontano sempre un atto barbarico; di una serie di re, Romolo appunto e i restanti sei.

Tra mito e storia, accanto agli eroi entrano in scena le donne, con il ratto delle Sabine, la sventurata Tarpea, Egeria che dettò le leggi a Numa, Lucrezia e il suo nobile senso dell’onore, le vestali, Clelia e le giovani romane. Un mondo prodigioso, quello che Giulio Guidorizzi dischiude con garbata sapienza, invitandoci a seguire i primi passi di una civiltà destinata a conquistare l’abbagliante titolo di Caput Mundi.



Accesso libero e gratuito fino ad esaurimento dei posti disponibili. Per accedere sarà necessario esibire il proprio Green Pass - Certificazione verde COVID-19. Per info e prenotazione: antico.comune.rimini.it e 0541/793851