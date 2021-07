"Spectacle", Ciri Ceccarini porta in scena Lucio Dalla

Al via martedì 20 luglio 2021, alle 21 al Rex di San Giuliano Mare (viale Ortigara 40. Rimini) le serate Spectacle a cura delle Produzioni Ceccarini.

Si parte con un appuntamento particolarmente pregiato e sentito, del tutto consono al cuore della Rimini felliniana in cui il Rex si trova: l’omaggio che l’artista Ciri Ceccarini da ormai nove anni dedica con passione alla rilettura dei brani di Lucio Dalla nello spettacolo 4 Marzo: Caro Amico ti scrivo.

Ciri, voce e chitarra, sarà accompagnato al pianoforte dal maestro Antonio Patané, pianista, compositore, arrangiatore e vocalist che nel corso dello spettacolo su Lucio Dalla alterna note e interventi leggeri, grazie alla sua naturale verve comica.

Molta parte dello studio-rilettura del grande cantautorato italiano curato e portato in scena da Ciri Ceccarini è concentrato sull’opera di Dalla.

Un rapporto, quello che lega Ciri al grande autore bolognese, divenuto poi particolarmente speciale dopo la realizzazione dell’happening artistico, di fatto l’anteprima estemporanea dello spettacolo Caro amico ti scrivo, andato in scena al teatro comunale di Bellaria-Igea Marina il 4 marzo 2012, in contemporanea con l’addio all’autore de Le rondini.

Un progetto ardito che ha visto la piena adesione dell’amministrazione comunale e della direzione artistica del teatro di Bellaria e la partecipazione spontanea e gratuita di artisti e pubblico da tutta la Romagna,

progetto che continua ad andare in scena nei teatri di tutta Italia.

Nel 2016 Ciri ha trionfato con un delicatissimo e riuscito omaggio a Lucio Dalla nella finale della sezione Editi della sesta edizione del Concorso Canoro Nazionale "Premio Silvano Soprani" di Morciano.



Ceccarini si è esibito in una versione unplugged de “Il gigante e la bambina”, accompagnato al pianoforte anche in quel caso dal maestro Antonio Patané che ha curato anche il nuovo arrangiamento del brano scritto da Dalla per Ron, per il quale Ciri e Antonio hanno ricevuto apprezzamento e complimenti da parte del pubblico e della critica.Negli anni Ceccarini ha inoltre preso parte a numerosi appuntamenti organizzati a Bologna dalla Fondazione Lucio Dalla in ricordo del grande artista, durante i quali ha avuto modo di esibirsi al fianco di numerosi artisti legati al fantastico mondo di Lucio Dalla, prima fra tutte la grande Iskra Menarini.

Attendere un istante: stiamo caricando la mappa del posto...