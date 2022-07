In Riviera arriva "Speed Dating", l'evento dedicato ai cuori solitari

A Riccione arriva Speed Dating.



Per chi è single è il modo ideale per conoscere nuove persone, incontrare altri single e magari trovare una persona speciale, in un ambiente divertente e rilassato. L'evento a Riccione è dedicato a chi è in cerca di romanticismo, amicizia o anche solo di trovare nuovi amici in vacanza. È facile avere un appuntamento con qualcuno nuovo: basta prenotarsi all'evento per divertirsi.

L'evento di Speed Dating si basa sul format importato in Italia nel 2003 da Vitadasingle.net: i single partecipanti si incontrano in appuntamenti di 6 minuti ciascuno e hanno l'opportunità di scoprire se è scoccata la scintilla, oppure no.

Lo Speed Dating a Riccione si terrà Giovedì 28 luglio, presso il lounge bar Brillo e durerà circa un'ora e mezza, dalle 21.30 alle 23.00. Fascia di età consigliata: 35-50 anni.

NOTA: Per partecipare a questa serata è richiesto un abbigliamento adeguato (no ciabatte da mare, canottiere o calzoncini da spiaggia ecc...). Per partecipare è obbligatoria la prenotazione anticipata online.

Quota ridotta per chi si iscrive entro domenica 24 luglio.

Chi è Vitadasingle.net

Nato nel Settembre 2000, Vitadasingle.net è leader in Italia nell'organizzazione di eventi per single.

Con un database di oltre 208 mila iscritti alle diverse Newsletter tematiche e più di 1.200 eventi "live" finora organizzati con oltre 100mila partecipanti, è attivo in diverse regioni italiane.

Vitadasingle.net è anche un contenitore di risorse e di informazioni utili per chi vive da single: all'interno del sito e del suo Blog sono presenti Canali tematici sulla vita da single di tutti i giorni, dove i singles possono trovare suggerimenti per vivere meglio la loro condizione di vita, a partire da come arredare la casa, come cucinare un piatto (velocemente oppure no, seguendo anche le diverse ricette tipiche regionali), al fitness e più in generale all'essere in forma, a come pulire la casa, allo shopping (affrontando lo spinoso problema delle famigerate porzioni per single...), come gestire il proprio tempo libero (weekend e vacanze compresi) ecc...

Il sito quindi fornisce anche un aiuto a chi, tutti i giorni, si trova ad affrontare le situazioni più disparate dell'essere single: "Quali locali frequento stasera?", "Cosa potrei cucinare?", "Cosa fare questo weekend?", "Quali sono le migliori app di incontri?" ecc...