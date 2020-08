Stars Night, Revolution e show pirotecnico per Ferragosto

Misano Adriatico si appresta a vivere il weekend di Ferragosto con un ricco calendario di eventi. Come ogni venerdì, il Lungodarsena di Portoverde si animerà dalle 18:00 con la Portovida in versione speciale Ferragosto. L’attrazione principale sarà una barca illuminata, ormeggiata al centro del porto e visibile in tutta la darsena, dalla quale si esibiranno tre diversi artisti. Un grande spettacolo di luci che si annuncia davvero emozionante.

Si comincerà con un omaggio a Morricone, eseguito al sax, seguito da una serie di brani suonati con lo stesso strumento, per poi proseguire con un repertorio lirico-pop e, per finire, da un’ora di musica dance. Non mancheranno i tradizionali mercatini e l’intrattenimento degli artisti di strada, con una coreografia di luci che renderà ancora più festosa la serata.

Nell’arena del Parco del Sole di Misano Brasile, dalle 21:30, andrà in scena lo spettacolo Stars Night, proposto da First Animazione. In Piazza della Repubblica tornerà invece ad essere protagonista la musica anni 70 -80 e 90 con I Revolution (ore 21:30). Alle 23:30, nella spiaggia di fronte al Parco Mare Nord, si attenderà l’arrivo del Ferragosto con uno spettacolare show pirotecnico.

Sabato, dalle 21:30, in Piazza della Repubblica First Animazione coinvolgerà il pubblico in un divertente Musical Medley. A Misano Brasile, nell’arena del Parco del Sole, andrà invece in scena lo spettacolo di ballo del gruppo “Nirea Danze”.

Infine, domenica, a Misano Brasile, per la rassegna “Cinema sotto le stelle”, sarà proiettata la commedia “Tutta colpa di Freud” (ore 21.15), mentre dalle 22:00, in Piazza della Repubblica, ci sarà lo spettacolo “Welcome Fireshow”.