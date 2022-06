Il teatro Massari si sposta all'aperto con Aulularia, Le gemelle Mejerchold, Miles Gloriosus e Arte in scena

Dopo il successo delle prove aperte in occasione de “La Notte delle Streghe“ che hanno permesso a tantissimi visitatori di conoscere il gioiello marignanese, Teatro A. Massari e assistere alle prove dello spettacolo in allestimento, si torna a fare teatro all’aperto con quattro appuntamenti da non perdere. Il primo è venerdì 1 luglio alle 21.30 con lo spettacolo “Miles Gloriosus“ produzione Teatro Europeo Plautino da T. M. Plauto, regia di Cristiano Roccamo con Simone Càstano, Davide Pedrini, Fabio Facchini, Francesco Tozzi, Katia Mirabella. Il Miles Gloriosus è forse il primo testo antimilitarista nella storia del teatro, un testo più che mai attuale. Sul palco ci si prende gioco di un soldato che narra di battaglie vinte e mai combattute. Una sorta di Capitan Fracassa ante litteram, che si specchia in se, in una dimensione scenica senza tempo. Questa “messa in scena” non tradisce il testo originale e come in altri allestimenti della Compagnia, l'adattamento è fatto di nuovi giochi di parole, lazzi, riferimenti alla società più dei nostri tempi che di quelli passati. Il secondo appuntamento è il 5 luglio, ore 21.30, con "Le gemelle Mejerchold“. Produzione Città Teatro 2012- Con il contributo di Provincia di Rimini e Regione Emilia Romagna. Drammaturgia e Regia di Davide Schinaia con Francesca Airaudo e Giorgia Penzo. Musica dal vivo di Tiziano Paganelli. Abilità e talento comico ne hanno da vendere, se non fosse che litigano per qualsiasi cosa: Olga e Manolita, in arte le Gemelle Mejerchold, cominciarono a cantare insieme per puro caso, dovendo sostituire un numero mancante in un celebre varietà... o forse sono due scaltre artiste che fanno della lotta perpetua sul contendersi la scena la fonte del sodalizio? Separate alla nascita? Abili guitte? Mah... L’una è alta, cubica, baritonale, stordita, obliqua; l'altra è bassa, precisa, metodica, sopranile, puntuta. Un perfetto duo clownesco! Il terzo appuntamento è con “Aulularia”, il 9 luglio ore 21.30, produzione Teatro Europeo Plautino da T.M.Plauto, regia di Cristiano Roccamo con Simone Càstano, Fabrizio Careddu, Fabio Facchini, Francesco Tozzi. "Aulularia" è una delle commedie che più ha influenzato il teatro seicentesco ma anche il cinema moderno. Ambientato in un'epoca senza tempo, riscritto citando Shakespeare, Ariosto e Molière, si porteranno in scena i tipi fissi plautini che si muoveranno tra intrecci comici e sentimenti cinici e sarcastici tipici, non solo della commedia plautina, ma anche della moderna stand up comedy. Lo spettacolo ci fa comprendere come Plauto sia ancora oggi di estrema attualità, nelle parole, nei temi, nei personaggi, ed in tutto ciò che lo spettatore “vive” nel leggere e nell'assistere alle opere plautine. "Aulularia" torna in scena a San Giovanni in Marignano dopo una tournée invernale nei teatri di tutta Italia che ha coinvolto, con oltre 90 repliche, più di 26.000 spettatori. Ultimo appuntamento è il 14 luglio, ore 21.30, con la conferenza spettacolo “Arte in scena: Monet e gli impressionisti“ di e con Sergio Gaddi. Un’avvincente narrazione, presentata da Sergio Gaddi, curatore di mostre e consulente di progetti culturali. La parabola artistica del movimento più amato dal pubblico nelle opere di Monet, Renoir, Sisley, Degas, Pissarro e degli altri giovani che hanno rivoluzionato la storia dell’arte. Luce, colore, pittura en plen air e un nuovo modo di cogliere le vibrazioni della natura e della realtà in un viaggio teatrale appassionante tra immagini, parole e musica.

Il Teatro A. Massari si sposta all'aperto grazie alla collaborazione tra Teatro Europeo Plautino, Pro Loco e Comune di San Giovanni in Marignano presenta 4 appuntamenti all'Arena Spettacoli, Via Largo Fosso del Pallone, San Giovanni in Marignano (RN).