Lo show "Circus" porta al centro del palcoscenico l'arte e la beneficenza

Tutto pronto per il saggio spettacolo preparato dalla scuola cattolichina "Regina Centro Danza", che si terrà, martedì 20 dicembre, alle 21:00, presso il Teatro della Regina di Cattolica. Uno show, il cui incasso sarà devoluto a "Cuore21" di Riccione, Cooperativa sociale che si occupa di ragazzi con sindrome di down e disabilità intellettive, recentemente colpita da una immane tragedia.

“Sono più o meno trent'anni che, per Natale, metto in scena spettacoli di beneficenza - spiega la direttrice della Scuola Regina Centro Danza, Erika Rifelli - Ripeterò lo show che avevano fatto a maggio e, quest'anno, lo abbiamo riproposto a favore della Cooperativa Cuore21, perché siamo collegati direttamente con loro tramite insegnanti di danza che lavorano anche presso la suddetta Cooperativa. Durante la serata, ballerà un ragazzo con sindrome down insieme ad una insegnante del Regina Centro Danza e per arricchire ulteriormente lo show saranno presenti anche i “Tessuti” di Irene Guaraldi con la Compagnia “Flywheel Dance Studio” di Rimini - conclude la Rifelli -. Questa scelta è venuta spontanea, sia per il rapporto di profonda amicizia che mi legava all'ex sindaco di Riccione Massimo Pironi, che ha perso la vita in quel tragico incidente, e anche perché il centro ha bisogno di sovvenzioni per continuare a portare avanti le sue attività. Ed è per questo che vi aspettiamo numerosi."