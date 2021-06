“Spettacolo di Cabaret” inaugura il nuovo Teatro Studio 1923 al Lago di Monte Colombo

Tornano dal vivo gli apprezzatissimi spettacoli del Teatro Leo Amici e della Compagnia RDL in uno splendido teatro all’aperto da 300 posti (200 posti effettivi), immerso nel verde e ossequioso di tutte le regole anticovid. ?Il nuovo Teatro Studio 1923 al Lago di Monte Colombo, verrà inaugurato mercoledì 30 giugno, alle ore 21.30 con lo “Spettacolo di Cabaret”, un’ora e mezza di spettacolo live, frizzante ed emozionante, come nella migliore tradizione del Teatro Leo Amici che con oltre 20 produzioni di musical e festival, con la partecipazione della Compagnia RDL e la firma, oltre che la regia di Carlo Tedeschi, si è ritagliato un ruolo di riferimento nel panorama teatrale italiano. Lo “Spettacolo di Cabaret” andrà in scena ogni mercoledì alle 21.30, per tutta l’estate fino al 15 settembre. Teatro Studio 1923, l’arena sotto le stelle del Lago di Monte Colombo, si trova all’interno del grande Parco della Musica, dove sostenibilità ambientale e funzionalità si coniugano dando al visitatore la possibilità di essere in contatto con la natura in tutte le ore del giorno, fruendo di servizi ma anche di una gradevole area relax, circondata da piante secolari, fiori e arbusti odorosi. Il Centro RDL, fortemente voluto dalla Fondazione Leo Amici che ne ha anche finanziato la costruzione, è stato realizzato in questi mesi di pandemia. La Fondazione, volgendosi al futuro con sguardo positivo e in vista della ripartenza, ha voluto così proporre a tanti ragazzi, nuove opportunità e sostegno nell’avvicinarsi all’arte, in nome dei principi della civile convivenza, del rispetto dell’altro e dei valori umani.



La struttura, a servizio della collettività, è adiacente al Lago di Monte Colombo e propone ai tanti giovani dell’entroterra riminese corsi di danza, dal classico al moderno, studio della musica e degli strumenti, laboratorio teatrale ma anche luoghi di incontro e di sostegno allo studio, in spazi che tengono conto delle prescrizioni anticovid. ?Per prenotare 3458045807 – biglietto spettacolo 16 euro, cena e spettacolo a partire da 20 euro. Parcheggio gratuito. www.teatroleoamici.it ?