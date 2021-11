“Nello spazio e nel tempo d’un sogno” in scena a Mondaino

Domenica 14 novembre alle ore 17 al Teatro Dimora di Mondaino andrà in scena lo spettacolo Nello spazio e nel tempo d’un sogno a conclusione del laboratorio teatrale a cura di Mariano Dammacco e Serena Balivo (Piccola Compagnia Dammacco). Un evento teatrale unico e irripetibile di e con: Serena Balivo, Martina Barison, Manuela Biancospini, Pier Luca Camponi, Eleonora Del Sorbo, Erica Galante, Silvia Giorgi, Francesca Giuliani, Francesca Leurini, Corrado Magi, Gian Oreste Pifferi, Sandra Roselli, Letizia Zaffini. La cura della drammaturgia collettiva e la regia dell’evento sono di Mariano Dammacco. Nello spazio e nel tempo d’un sogno è un evento teatrale che andrà in scena soltanto il 14 novembre 2021. L’evento è l’approdo finale di un percorso di laboratorio teatrale realizzato dalla Piccola Compagnia Dammacco a Mondaino, presso il Teatro Dimora e la Sala del Durantino, in dodici appuntamenti, nell’arco di due mesi. Il laboratorio è stato centrato sull’incontro dei partecipanti con le tecniche del lavoro d’attore e sulla creazione di brevi testi a partire da una domanda: di cosa è fatto un essere umano? L’evento è una sorta di spettacolo composto da azioni sceniche corali e brevi racconti, che permetterà al gruppo di portare a compimento la propria esperienza teatrale grazie all’incontro con gli spettatori e di condividere l’esperienza vissuta con l’intera comunità di Mondaino e dintorni. La prova a aperta è a ingresso a contributo libero con prenotazione obbligatoria: teatrodimora@arboreto.org. In ottemperanza ai protocolli sanitari, l’accesso in teatro è consentito solo a spettatori muniti di Certificazione Verde COVID-19.