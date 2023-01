"La povertà è una cosa seria": va in scena lo spettacolo "Obbedienza" di Thomas Otto Zinzi

Sabato 21 gennaio, alle ore 21:00, presso il Mulino di Amleto Teatro (via Castoro, 7 - Grotta Rossa), nell’ambito della IX edizione della rassegna di teatro contemporaneo “Odissee”, andrà in scena “Obbedienza”, spettacolo d’apertura.



Un’opera che parla della povertà, che l’autore definisce “una cosa seria”, invitandoci, con linguaggio paradossale a capovolgere lo sguardo sulla questione. Certo la deprivazione materiale è un fatto gravissimo, ma – ci dice Zinzi col suo allestimento scenico - è la conseguenza dell’abbandono dell’altro, della povertà di relazioni, del mancato riconoscimento della dignità della persona, di ogni persona.



La voce ferita di Obbedienza è quella del giorno feriale di una madre che non chiede denaro ma libertà, non beneficienza ma cittadinanza, per sé stessa e per sua figlia, randagie in un mondo sordo al dolore altrui.

I personaggi che abitano le mie opere sono in sciopero della sete. Per anni hanno avuto fame. Fame di palco, fame d’incontri, fame di lacrime, sorrisi e occhi lucidi in platea …ora hanno deciso: lo sciopero diventa della sete .Il teatro italiano non ha spazio per loro. I confini sono chiusi, i premi corrotti dal “Ti conosco, provenienza e altro”. Ogni tanto s’accende un faro di bassa potenza ma riesce a scaldare le parole che portano sempre una valigia di speranza. Ora attendono un po’ di pioggia: pioggia artificiale, sole procurato da una lampada da 3000 Watt per cercare di sopravvivere. Dietro il sipario un vecchio macchinista mi sorride e implora al Dio dell’ispirazione di abbattere quella trincea.





, con la sua Opera “Io e Te” ha vinto il Primo Premio Vallecorsi di Drammaturgia a Italiana nel 2004. “Obbedienza” ha ricevuto una menzione nel Concorso di Drammaturgia Italiana Alessandro Fersen nel 2011.Camilla Fabbrizioli, attrice e insegnante di recitazione, diplomata presso la Scuola di Teatro Galante Garrone di Bologna e il Teatro Due Stabile di Parma, svolge l’attività fin dai primi anni 2000.