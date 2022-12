Si alza il sipario sulla stagione teatrale con lo spettacolo "I Ribaltati"

Intero 12€; Ridotto 10€ (under 25/over 65 anni)

Prezzo Intero 12€; Ridotto 10€ (under 25/over 65 anni)

Indirizzo non disponibile

Al via la stagione del Teatro Pazzini di Verucchio. Venerdì 16 dicembre il debutto della Stagione 2022/2023 è affidato a Alberto Guiducci e Sergio Casabianca che portano in scena (ore 21:15) I Ribaltati - omaggio al Varietà.

L'idea di questo lavoro viene dalla voglia di ri-portare sul palco un tipo di comicità che non si usa più e che moltissimi giovani e meno giovani, non hanno mai visto.

Un omaggio a quel tipo di intrattenimento leggero, ma mai volgare o di facile presa sul pubblico, ma che sa essere satirico e spezzante del politicamente corretto.

Il Varietà ha sempre affascinato i due attori-registi, la spontaneità degli attori nel parodiare personaggi famosi o avvenimenti della contemporaneità era la grande forza di questi attori che passavano con disinvoltura dal teatro al cinema e alla televisione.

Spesso la comicità nel Varietà rifiutava il patetico, il convenzionale, e per reazione diventava, spesso cinica. Con questo modo di sfottere e scherzare l’umorismo che usciva spesso era nero, le cattiverie si sprecavano. Quel tipo di Varietà stava sviluppando una comicità diversa.



Alberto Guiducci, attore e regista della compagnia Korekanè (Rimini) e Sergio Casabianca, musicista, cantante, comico (Sorrido Libero - Rimini), portano in scena un lavoro a due fatto di sketch dove non c'è il comico e la spalla ma si esprime una comicità dove non ci sono "porgitori di battute" ma ognuno fa il suo personaggio con le caratteristiche che evidenziavano la comicità più grassa, più spontanea di entrambi.