Nella Giornata Mondiale della Disabilità, va in scena lo spettacolo "Unici"

Domenica 4 dicembre, a partire dalle ore 15:30, al Palazzo del Turismo di Riccione (Sala Granturismo), andrà in scena la terza edizione di “Unici”. Un spettacolo di beneficenza per aiutare le associazioni che operano nel sociale e che, nelle precedenti due edizioni, ha riscosso un grande successo.

Si alterneranno sul palco diversi artisti e non solo come, ad esempio, i musicisti Sergio Casabianca e Igor Minerva, Massimo Tagliata (non vedente), i Vagabend e il ballerino affetto da Sla, Ivan Cottini. Presenti anche i ragazzi del Centro 21 di Riccione.

Spazio anche per la preziosa testimonianza di Matteo Martellone, non udente dall'età di 3 anni, che a 24 anni è riuscito a laurearsi in legge. A presentare l'evento sarà Emanuela Del Piccolo dell’Associazione Anmic (Associazione Nazionale Mutilati e Invalidi Civili).

Il ricavato sarà devoluto, in parti uguali, alle associazioni che compongono la Fand (Associazione Italiana Diabetici), e a Parkinson in rete Odv e alla Cooperativa “Il Gesto”.

“Sabato è la Giornata Mondiale della Disabilità e noi la celebriamo in questo modo, promuovendo uno spettacolo di diversamente abili, perché ognuno per proprio conto sarà proprio “Diversamente Abile” con le maiuscole - spiega la presidente di Parkinson in Rete Claudia Giacobbi (Parkinsoniana) -.Se non ci sarete perderete due opportunità: quella di vivere uno spettacolo UNICO e, soprattutto, quella di fare un'opera di beneficenza per tutte le associazioni che hanno partecipato e lavorato. Chi ha visto le precedenti al Teatro degli Atti lo scorso anno e a Oltremare l'anno precedente, è rimasto molto soddisfatto e stupito, ed è per questo che cercheremo di non deludere le attese anche quest'anno".



Il biglietto per l'entrata è di 15€, vendita preventiva previo appuntamento, altrimenti si possono trovare direttamente nella Sala Granturismo di Riccione, domenica pomeriggio dalle ore 15:00. Posti limitati.