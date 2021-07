“Spezzato è il cuore della bellezza” in scena al Teatro Dimora

Da settembre 2020 la Piccola Compagnia Dammacco, grazie alla collaborazione con L’arboreto, risiede stabilmente a Mondaino e così è nata l’opportunità del progetto di residenza diffusa Il fiume, composta da periodi di lavoro al Teatro Dimora.

All’interno di questo percorso di artisti in residenza, la compagnia sceglie di presentarsi alla comunità di Mondaino, portando in dono tre spettacoli: dopo L’inferno e la fanciulla e Studio per Apparizioni, arriva martedì 20 luglio Spezzato è il cuore della bellezza, in scena alle ore 21, con Serena Balivo (Premio UBU come miglior attrice italiana under 35, nel 2017) ed Erica Galante dirette da Mariano Dammacco (autore anche del testo). Lo spettacolo Spezzato è il cuore della bellezza racconta la storia di un cosiddetto triangolo amoroso: lui, lei, l’altra e, tramite i frammenti e le immagini di questa storia, offre allo spettatore uno sguardo sull’amore nelle sue pieghe dolorose e tormentate, attraverso la convivenza di tragedia e umorismo. In scena, Serena Balivo dà corpo e voce alle due donne protagoniste della storia e accanto a lei appare, agita da Erica Galante, la figura muta dell’uomo al centro del triangolo amoroso in uno scenario onirico. Il lavoro di creazione della compagnia è partito da alcune domande sull’amore e su come questo sentimento, fondamentale nella vita umana, possa trasformarsi, degenerare, tradire i desideri e le aspettative di chi lo vive. Ingresso a contributo libero, prenotazione obbligatoria tramite mail: teatrodimora@arboreto.org.