Lo sport è protagonista in Provincia: si accendono i riflettori sulla mostra e gli "Atleti" di Roberti Pari e Sergio Tani

Nell’anno olimpico e nell’entusiasmo dei grandi eventi sportivi che nel 2024 si svolgeranno in Emilia-Romagna, da sabato 25 maggio, Montegridolfo ospita l’esposizione Spiriti di Olimpia. Atleti e contesto nelle immagini di Paritani.

Da poco si è vissuta l’emozione del passaggio del Giro d’Italia e il 29 giugno, arriverà a Rimini, la prima tappa del Tour de France. Questi due straordinari appuntamenti, insieme ai gran premi internazionali di auto e moto, ai campionati europei di ginnastica, ai mondiali di pattinaggio artistico a rotelle e, alle tante discipline che s’incontrano nella Regione, hanno dato lo spunto per la mostra, allestita fino all’8 giugno, nella Sala Clementina del Municipio di Montegridolfo.

“Spiriti di Olimpia” è un percorso di ricerca sviluppato, sin dal 1998, dai fotografi riminesi Roberto Pari e Sergio Tani (da cui Paritani) ed è composto da oltre 60 immagini di atleti ambientati in contesti di archeologia industriale. Gli autori hanno cercato di esprimere un forte contrasto artistico e temporale: la statuaria bellezza dei corpi nella suggestione dei luoghi dell’abbandono. Quali oniriche scenografie, ci sono vecchi opifici, corderie, frantoi, discoteche, che isolano le figure e le incorniciano plasticamente, bloccandole nell’agonistica tensione del gesto atletico. Quelle macerie evocano le città della potenza e della gloria, dell’Antichità sublime, mentre i giovani corpi rappresentano il momento attuale, come un passato che ostinatamente vuole rinascere. Queste immagini si pongono anche come simbolico riferimento al momento della scoperta durante lo scavo archeologico, nel quale, tra i resti della storia, riemergono le sculture modellate dalla ideale bellezza, proprio in coincidenza della RiminiWellness -la grande fiera dedicata allo sport e all’attività fisica- e dei XXXIII Giochi Olimpici di Parigi.

L’esposizione curata da Marco Musmeci, rientra nelle attività previste dal programma turistico di promozione locale, che con il titolo di “Emozioni, antichi saperi e buone pratiche: la Romagna nel Castello di Montegridolfo”, pone il piccolo borgo malatestiano quale meta turistica e culturale di primo piano nella provincia di Rimini e in generale, nella Regione Emilia-Romagna.