“Splendida Misano” accende il Natale di Misano Adriatico

Si chiama ‘Splendida Misano’ il cartellone di eventi e attrazioni che Misano Adriatico dedica al Natale. A partire da sabato 4 dicembre fino al 9 gennaio saranno tanti i momenti, organizzati nel centro e nelle frazioni, volti a creare la magica atmosfera delle feste. Piazzale Roma sarà il fulcro: dal 4 dicembre al 9 gennaio, tutti i giorni dalle 17:00, andranno in scena le suggestioni musicali e luminose di ‘Un mare di stelle’. A queste si sommeranno le emozioni suscitate dal violino di Elisa Semprini e dal sax di Enzo Balestrazzi, che si esibiranno dal vivo tutti i sabati pomeriggio, fino al 1° gennaio.



Tutte le domeniche che precedono il Natale, dalle ore 15:00, in Piazzale Colombo a Portoverde, ci saranno spettacoli, musica e mercatini per lo shopping natalizio. Anche nelle frazioni ci saranno momenti dedicati all’avvicinamento al Natale. Sabato 4 dicembre, a Scacciano, ci sarà l’accensione delle luminarie. A Misano Monte, mercoledì 8 dicembre alle 16:00, l’accensione dell’albero di Natale sarà accompagnata dalla recita dei bambini della scuola materna. Sempre mercoledì 8 dicembre, nel Parco del Sole di Misano Brasile, è in programma l’accensione della stella natalizia (ore 17:00); a Villaggio Argentina ci sarà l’accensione delle luminarie, mentre a Misano Cella verrà acceso l’albero di Natale e ci saranno merenda e laboratori per bambini, a cura del Centro di quartiere. Il calendario completo degli eventi è sul sito della Fondazione Misano (https://visitmisano.it/natale2021/).