"Sport & Cultura", il "nuovo" metodo per tenersi in forma tra le bellezze artistiche e culturali della città

È al nastro di partenza nella serata di mercoledì 28 giugno la 6° edizione di Sport & Cultura: il nuovo modo di raccontare e scoprire Rimini, coniugando benessere e attività fisica, con storia, cultura e dimensione urbana della città. Tutto all’aria aperta e dolce del calar del sole. È una camminata “slow” condotta dal team sportivo della personal trainer brasiliana Elen Souza, accompagnata da Diana Blanco e Giulia Sammarini e dalla Guida della Regione Emilia Romagna Francesca Delbianco.

La partenza è dalla spiaggia del Tiki 26 Rimini (mercoledì 28 giugno - ore 19:15) nel cuore del nuovo Parco del Mare cittadino, con la consegna ai partecipanti delle cuffiette per ascoltare le informazioni sui monumenti romani di Rimini durante il percorso e contemporaneamente si effettuano attività di walking e scioglimento muscolare.

Invece, durante le soste di fronte ai più importanti monumenti romani (Anfiteatro, Arco D’Augusto, a Domus del Chirurgo) Francesca Delbianco illustrerà le loro caratteristiche e valore architettonico e la loro collocazione nella storia di Rimini. E’ quindi un modo nuovo per imparare delle particolarità sulla città di Rimini e nel frattempo fare attività all’aria aperta. Il percorso è di 6 km (circa 1 ora e mezza) quindi adatto a tutte le persone che amano camminare. L’unico suggerimento di Elen Souza è indossare un paio di scarpe comode e portare con sé una bottiglietta d’acqua.

“La novità di questa edizione è che la nostra camminata si svolge in contemporanea con la prima edizione dell’estate 2023 della Rimini shopping night. Troveremo un centro storico aperto e illuminato, completamente vivo. Negozi aperti e un ottima occasione, un fatto bello e interessante soprattutto per i turisti in città per le vacanze e che hanno a disposizione un modo inconsueto di viere una serata in città – spiega organizzatore Giorgio Salvatori – Inoltre, la nuova dimensione urbana di Rimini la rende veramente un luogo dimensione pedone e ci consente di tenere insieme benessere e attività fisica, con la vita cittadina e bellezza e cultura del capoluogo della riviera, ma anche di cucire il mare e la città”.

E' necessaria la prenotazione