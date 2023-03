Sport e cultura nel centro di Rimini: la camminata con la personal trainer Elen Souza

Prezzo non disponibile

Domenica 5 marzo alle 9 si ripete l’appuntamento con Elen Souza, personal trainer brasiliana, che accompagna il pubblico nella camminata sportiva ma anche culturale nel centro di Rimini. L'evento non ha la pretesa di essere una visita guidata, ma l’intento di unire l’attività all’aria aperta con la scoperta di alcune chicche della città.

Si potrà imparare partecipando al team guidato da Elen Souza, con l'aiuto della guida turistica Francesca, all’interno di un anello di circa 8 km per Rimini. 8 chilometri, non sono pochi a piedi, soprattutto se si uniscono a esercizi fisici che coinvolgono tutta la parte neofasciale. La partecipazione è aperta a tutti ed è per tutti, ognuno con il suo ritmo guidato. Ritrovo alle 9.15 al Bagno Tiki. Iscrizioni su EventBrite.