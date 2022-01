Una passeggiata all'aperto alla ricerca delle befane di San Giuliano

Domenica si recupera la Befana Borgo Run che propone una simpatica rivisitazione della tradizionale befana sollecitando una piccola attività fisica, da condividere con tutta la famiglia, con una finalità benefica. Per partecipare basterà dotarsi di abbigliamento comodo e presentarsi domenica mattina (9 gennaio) dalle presso il “Giardino Archeologico” posto su viale Tiberio - Rimini (di fronte al civico numero 11). Partenza alle 11,15.

Verrà proposto un percorso guidato tra i vicoli e le piazzette dell’antico borgo, chiuso al traffico per l’occasione, alla ricerca di simpatiche befane. Al termine del percorso, a tutti i partecipanti iscritti alla manifestazione, verrà donata una calza preparata artigianalmente dalle Befane del Borgo e verranno estratti premi offerti dai commercianti del Borgo San Giuliano. Super Premio Speciale in materiale scolastico alla scuola con maggiori iscritti.

L’intero incasso delle iscrizioni sarà devoluto in beneficienza. La quota individuale di partecipazione (5 euro) sarà interamente devoluta per iniziative di solidarietà: per l’assistenza fisioterapica di Michele, un bambino riminese affetto da una rara patologia che nel giro di pochi anni lo ha immobilizzato al letto; per le famiglie bisognose assistite dalla Caritas della Parrocchia di San Giuliano Martire.