Sport, fiere, sagre, archeologia e picnic: un fine maggio ricco di eventi sul territorio

Una settimana che inizia con dieci giorni di grande sport. Dal 26 maggio la Fiera di Rimini sarà infatti il palco di eventi sportivi internazionali che coinvolgeranno più di 1200 atleti, allenatori e giudici di Trampolino elastico, double-mini trampoline e Tumbling provenienti da 35 nazioni diverse. Dal 26 al 28 maggio, si svolgerà la 4° edizione della tappa italiana di Coppa del Mondo “Aere World Cup” con annessa la gara giovanile “Aere Cup”. La settimana successiva, dall’1 al 5 giugno, per la prima volta nella storia del Trampolino, si svolgerà un Campionato Europeo subito dopo una Coppa del Mondo.

Tra gli altri appuntamenti sportivi che si svolgono in settimana: il Campionato Italiano Kite Foil, il 10° Torneo Internazionale di calcio Giovanile Città di Rimini - Memorial Vincenzo Bellavista, la gara ciclistica internazionale dilettanti – Coppa della Pace, e tante attività aperte a tutti gli amanti dello sport e dell’aria aperta.

Giovedì 26 e venerdì 27 maggio, nelle sedi di Palazzo Buonadrata e del Museo della città, si terrà il Convegno internazionale su Basinio da Parma, poeta, filologo e filosofo della corte riminese dei Malatesta, che prevede la partecipazione dei massimi esperti internazionali della cultura umanistica, come il prof. John Monfasani dell’Università di Albany e tanti altri. Sabato 28 maggio nella sala studio dell'Archivio di Stato di Rimini ci sarà invece la presentazione del volume “Romagna romana. Cronache del Rubicone antico da Brenno a Giulio Cesare" di Roberto Garattoni. Continuano poi gli appuntamenti culturali che vanno dalle proiezioni dei capolavori di Fellini al Cinemino al Palazzo del Fulgor tutti i martedì pomeriggio, alla rassegna di novità editoriali ‘Libri da queste parti 2022’, che questa settimana prevede anche l’omaggio a Pier Giorgio Pasini, da parte della rivista Romagna arte e Storia, per il suo fondamentale ruolo di guida culturale per gli studiosi, non solo riminesi, e l’impegno e la speciale sensibilità per la divulgazione storico-artistica.

Ultimo appuntamento con l’iniziativa ‘Insieme al cinema’ promossa dagli Assessorati alla Cultura e alla Protezione sociale del Comune di Rimini, in sinergia con il Centro per le Famiglie e con la collaborazione di tre esercenti cinematografici, che ha visto la proiezione, per tre sabati consecutivi, in differenti sale della città di film con sottotitoli in ucraino, così da permettere anche ai giovani ucraini e alle loro famiglie, rifugiati a Rimini, di partecipare a questa iniziativa all’insegna del ritorno in sala e della socialità.

Continuano le opportunità per scoprire un centro storico riqualificato con un fitto programma di visite guidate e di occasioni per vivere e conoscere gli spazi del polo museale della città, dal Fellini Museum, alla Domus del Chirurgo e al teatro Galli. Per chi vuole godersi un vero e proprio pic-nic, può concederselo negli ampi spazi verdi della piazza sull’acqua, a due passi dal Ponte di Tiberio, dove ci si può rilassare e gustare del buon cibo preparato da alcuni ristoranti del Borgo San Giuliano, mentre il 28 maggio torna la Colazione internazionale al Teatro Galli. Questa volta sarà possibile gustare una sfiziosa colazione francese godendo di un'atmosfera resa unica dalla presenza dei canoni ottocenteschi originari.

Ultima settimana anche per visitare le Fattorie didattiche nell’entroterra di Rimini, per un viaggio alla scoperta dei tesori naturali del nostro territorio.