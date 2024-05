Sport e quiz lungo la spiaggia, una camminata in inglese anche per chi non è un esperto

Sabato 18 maggio si terrà la prima edizione di "Sport e quiz” la prima camminata di 8 chilometri sulla spiaggia guidata dalla Personal Trainer Elen Souza che in partnership con gli insegnanti della scuola di inglese “MyEnglish” di Rimini, metteranno alla prova i partecipanti con quiz sulla conoscenza della città e sulla conoscenza della lingua.

Il tour per l’aspetto sportivo sarà guidato da Elen Souza, personal trainer e il suo team, e dai teacher di Myes Rimini. "Non vogliamo svelare il gioco che metterà a dura prova tutti i partecipanti sulla conoscenza della cultura della città di Rimini e la lingua inglese. Saranno domande con risposte multiple con un quiz a tempo che accompagnerà l’intera attività. Solo chi completerà il tour sportivo avrà la possibilità di sapere la classifica del gioco e poter vincere. A tutti i partecipanti sono riservati dei premi, e al vincitore 3 mesi di scuola di inglese gratuiti e due lezioni gratuite con Elen Souza Personal Trainer".

Si partirà dal Bagno Tiki 26 e saranno previste 5 soste dove si svolgeranno esercizi specifici di mobilità che il team di Elen vi aiuterà a svolgere. Non sarà una semplice “passeggiata” ma un’attività sportiva completa all’aria aperta, attraversando il nostro magnifico Parco del Mare, per un totale di circa 8 km e quindi in totale un’ora e mezza di attività. Ogni sosta saranno lanciate le domande per partecipare ai quiz.

La partenza è prevista dal bagno Tiki 26 a Rimini alle 8,30 e il ritorno intorno alle 10:30. E’ richiesto abbigliamento sportivo, per la partecipazione è richiesta l’iscrizione che prevede un piccolo rimborso spese di 7,50 euro tramite Eventbrite.

Al termine verrà offerta a tutti la colazione al Bagno Tiki 26.