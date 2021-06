“Sprigionati”, al via il laboratorio sul futuro delle ex carceri

Dopo le interviste e i focus group, si apre una nuova fase del percorso partecipativo “Sprigionati! Le ex carceri che vorresti”, con due appuntamenti dedicati all’elaborazione di un manifesto condiviso per le ex carceri del futuro. “Libertà è partecipazione. Ripensare le ex carceri di Santarcangelo” è il titolo del laboratorio in programma alle 9,30 di sabato 3 e 17 luglio al Campo della Fiera, che attraverso la metodologia del world cafè nasce con l’obiettivo di sviluppare in maniera partecipata la visione per il recupero di questo spazio da restituire alla comunità, con particolare attenzione ai temi emersi durante le interviste e le fasi di ascolto. Tra queste, idee e forme di riuso artistiche e culturali, come luogo di produzione e di residenza artistica incentrata sul lavoro di comunità, di formazione e scambio in campo artistico per ragazzi e giovani del territorio. Per partecipare al laboratorio è consigliata l’iscrizione attraverso il form pubblicato su:



https://vallemarecchia.elixforms.it/rwe2/module_preview.jsp?MODULE_TAG=STAFF_SPR_LAB.Nel frattempo proseguono anche le “Passeggiate chiacchierate”, con una passeggiata letteraria e una culinaria in programma rispettivamente sabato 10 e 24 luglio (ore 10). La partecipazione è gratuita ma è consigliata la prenotazione: https://www.comune.santarcangelo.rn.it/sprigionati/passeggiate-chiacchierate. Continuano anche le pubblicazioni settimanali di storie, aneddoti e memorie dei santarcangiolesi sulle ex carceri selezionati negli ultimi mesi: i podcast sono aggiornati ogni giovedì e disponibili sul canale YouTube del Comune di Santarcangelo (www.youtube.com/ComuneSantarcangelo), mentre la mostra “Racconti Sprigionati”, realizzata proprio a partire dalle testimonianze dei santarcangiolesi, è visitabile fino all’11 ottobre da lunedì a domenica dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 18 presso la sede della Pro Loco (via Battisti, 5). “Storie sprigionate a Santarcangelo, voci intorno alle Ex Carceri” è un progetto curato dall’Associazione Il Palloncino Rosso; Luca Villa (ricerca storiografica); Paola Russo (editing); Edda Mussoni, Filippo Vignali, Stefano Stargiotti, Marco Giorgi, Rosetta Rina Tolomelli (racconti); Paolo Paolizzi, Liana Mussoni, Stefano Stargiotti, Marco Giorgi, Gianluca Reggiani (voci): Ilaria Ruggeri (progettazione grafica): Scuola Comunale di Musica Giulio Faini, musica di Serino Giorgetti, Alberto Siroli e Mattia Guerra (musica): Marco Mantovani, Elia Bona e Alberto Capuzzo (mix audio e montaggio).