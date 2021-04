Moni Ovadia e Syusy Blady presentano la rassegna teatrale 2020/2021 del teatro Astra

Il Teatro Astra, venerdì 30 aprile alle 12.00 al Cinema Teatro Astra, presenta la nuova stagione teatrale 2020/2021 per l’estate 2021 con il Direttore Artistico Marcello Corvino e la Direzione Organizzativa Cooperativa Sociale le Macchine Celibi. Presenti all’evento – posti limitati, possibile prenotarsi chiamando al 349.0600564 - saranno anche il Sindaco di Bellaria Igea Marina Filippo Giorgetti, l’assessore alla cultura Michele Neri, il Dirigente affari generali e servizi Ivan Cecchini, il presidente della Cooperativa Carlo Terrosi, Moni Ovadia e l’attrice Syusy Blady. Gli spettacoli si terranno questa estate in una location d’eccezione: il Parco Culturale della Casa Rossa di Alfredo Panzini. Tutti gli otto appuntamenti previsti: “ECCE HOMO. Anatomia di una condanna” di Corrado Augias (il primo in programma il 9 giugno), “Esodo” di Simone Cristicchi, “Le Notti Bianche” di Giulio Casale, “Stalking Media” di Selvaggia Lucarelli, “Un ebreo, un ligure e l’ebraismo” di Moni Ovadia e Dario Vergassola, “Misteri per caso” di Syusy Blady, “Infiniti Infiniti” di Piergiorgio Odifreddi e “Renatissimo” di Enzo Decaro e Ánema, verranno recuperati con alcune modifiche imposte dalle difficoltà del periodo.

Gli stessi orari degli spettacoli verranno determinati sulla base delle misure che saranno in vigore nel periodo di riferimento: con il forte auspicio che si vada verso l'annullamento del coprifuoco o almeno che anche nel nostro Paese, come fatto ad esempio in Spagna, vi siano deroghe per coloro che sono titolari di regolare biglietto per cinema o teatro.

“Stalking Media” verrà sostituito con lo spettacolo “Il Ballo” (ispirato all'omonimo romanzo di Irène Némirovskj), con la celebre attrice turca Serra Yilmaz. Lo spettacolo di Piergiorgio Odifreddi “Infiniti Infiniti”, verrà invece cambiato con un’anteprima nazionale, sempre dello stesso autore in collaborazione con Marta Dalla Via, dal titolo “Alice oltre le meraviglie”. “Le notti bianche” di Giulio Casale, andrà in scena in una inedita versione reading dovendosi adattare a uno spazio di rappresentazione diverso da quello preventivato, mentre Simone Cristicchi porterà sul palco il suo nuovo spettacolo “Alla ricerca della felicità” al posto di “Esodo”.

Gli abbonamenti e i biglietti acquistati per gli spettacoli previsti a fine 2020 rimarranno validi e dovranno essere mostrati al personale addetto in occasione delle nuove date. Coloro che possiedono già un biglietto (acquistato sia presso la biglietteria che presso il canale Vivaticket) per uno spettacolo al quale purtroppo non potranno più presenziare per via del cambio data, avranno diritto ad un rimborso di pari importo al titolo acquistato. Stesse misure, per stesse ragioni, verranno applicate anche per gli abbonamenti. Per richiedere i rimborsi sarà necessario contattare la biglietteria del teatro, tramite mail o durante gli orari di apertura.