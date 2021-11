"Cadere non è un dramma" al via la nuova stagione del teatro clementino

La nuova stagione del Teatro Villa ideata da Città Teatro Con il contributo del Comune di San Clemente e della Regione Emilia Romagna riparte per nutrire di sogni, poesia e risate le nostre vite, La Direzione artistica quest'anno, affidata a Airaudo, Penzo, Mochrie. La stagione teatrale è ricca di nomi e appuntamenti dedicati a WIlliam Shakespeare con la rassegna “Cadere non è un dramma” che inaugura domenica 14 Novembre alle 18.30 con Shakespearology, dedica speciale della celebre compagnia storica “Teatro Sotterraneo al Bardo”. Sabato 27 Novembre alle 21.00 è di scena Francesca Airaudo con il suo nuovo monologo ispirato a Franca Valeri e Alberto Arbasino: “La contessa riceve alle 5”, in cui conosceremo Isotta e la sua elegante logorrea. Sabato 4 Dicembre alle 21.00 entriamo nel cuore della stagione con “Arle-chino, traduttore traditore di due padroni”, dell'attore italo-cinese Shi Yang Shi per la regia di Cristina Pezzoli, spettacolo che stimola al confronto sugli italiani di seconda generazione e sulla vasta comunità cinese, prendendo a prestito il personaggio-simbolo del nostro Teatro. Sabato 18 Dicembre alle 21.00, Alessandra Faiella ci farà ridere e riflettere con “La versione di Barbie”: tutti i ruoli della donna nella società attuale in uno spettacolo che è anche una grande lezione di Teatro. Festeggiare il pre-Capodanno al Villa è ormai una tradizione, quindi, il 29 Dicembre, serata di "paura e delirio" con Alessandro Ciacci dal vivo- fine anno edition. Una di quelle serate che sai come comincia ma son sai come e quando finisce: imperdibile. Dopo la pausa natalizia, a Gennaio debutta in doppia replica sabato 29 ore 21.00 e domenica 30 ore 17.00, il monologo di Francesco Gabellini “Iper” con l'interpretazione di Mirco Gennari e la sonorizzazione dal vivo con le musiche originali di Marco Mantovani: esilarante e tenera storia di un uomo perso in un Ipermercato, a cura di Gianluca Reggiani. E quelle belle domeniche di Febbraio e di Marzo? Le passiamo a Teatro con Mamma e papà, sempre alle ore 17.00. Il 6 Febbraio l'attore leccese Ippolito Chiarello è in scena con “Mattia e il nonno”, piccolo capolavoro di Roberto Piumini, uno degli autori italiani più apprezzati della letteratura per l'infanzia. Il 20 Febbraio e il 6 Marzo due nuove produzioni di Città Teatro entrambe molto attese, finalmente vedono la luce: “Fellini spiegato ai bambini” con Mirco Gennari e “In vacanza con la strega” con Giorgia Penzo. Chiude la rassegna pomeridiana la clownerie dei bravissimi Checco Tonti e Alex Vignoto, domenica 20 marzo in Una strana consegna, regia di Luca Regina (Lucchettino): prova a non ridere?! Aprile è il mese dedicato ai Matinee per le scuole (calendario in definizione) e ai Saggi di fine corso dei Laboratori teatrali autunnali, un capitolo importante dell'attività del Villa: i corsi sono partiti ad Ottobre ma c'è ancora la possibilità di aggregarsi oppure si può partire con nuovi progetti formativi che iniziano a Novembre: Tutte le Informazioni si trovano al sito : https://www.cittateatro.it Accesso agli spettacoli regolato dal possesso di Green pass e dalle vigenti norme di prevenzione anti Covid-19.

