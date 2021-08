“Il Paese che vogliamo idee e proposte per l’Italia del futuro”, Stefano Bonaccini presenta il suo libro

Sabato 28 agosto, ore 18.30, in piazza Francesca da Rimini il presidente della Regione Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini, presenterà a Rimini il suo ultimo libro ‘Il Paese che vogliamo’. Con lui sul palco anche il sindaco di Rimini, Andrea Gnassi. Modera Francesco Vecchi, scrittore e giornalista, volto di ‘Mattino 5’. Ingresso libero. In caso di maltempo, la presentazione si terrà al cinema Fulgor. Idee che si materializzano, nuovi progetti, sogni da realizzare. Investimenti per un presente e un futuro da protagonisti. Proposte attuate in una regione, ma soprattutto per un Paese in cerca di riscatto.

Stefano Bonaccini è nato a Modena nel 1967, sposato, due figlie. Dal 1990 al 1996 è stato assessore al Comune di Campogalliano. Dal 1999 al 2006 assessore al Comune di Modena e dal 2009 al 2015 segretario regionale del Partito democratico. Il 23 novembre 2014 viene eletto presidente della Regione Emilia-Romagna. Il 26 gennaio 2020 è stato confermato alla guida della Regione. Dal 2017 è presidente del Consiglio dei Comuni e delle Regioni d’Europa (CEMR), carica ricoperta per la prima volta da un italiano. Per Piemme ha pubblicato La Destra si può battere e l’ebook Il virus si deve battere.